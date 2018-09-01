Бондарчук поздравил Гармаша с юбилеем и рассказал, как поссорился с ним из-за черной «Волги»

Передача «Однажды» посвящена юбилею актера Сергея Гармаша – сегодня ему исполнилось 60 лет. В съемках программы приняли участие коллеги, друзья и близкие именинника. Гармаш покажет свой загородный дом и вместе со своей супругой Инной расскажет, с какими трудностями им довелось столкнуться в браке. А трудности начались уже со свадьбы, на которую актер попросту опоздал.Федор Бондарчук и Сергей Гармаш дружат уже тридцать лет и за эти годы пережили много смешных и не очень ситуаций. Режиссер подчеркнул, что работать с Сергеем Леонидовичем было сложно. Когда Бондарчук вручал актеру сценарий, тот возвращал его обратно с массой пометок, и в итоге режиссер прозвал Гармаша «фонтаном идей». Если в его голове появится какая-то идея, то он медленно и последовательно будет воплощать ее в жизнь, и лучше не становиться у него на пути.Из-за подобного упрямства коллеги однажды даже поссорились, а причиной стала черная «Волга» с оленем. Актер просил, чтобы Бондарчук выделил ему этот автомобиль за заслуги в своей деятельности. Данный спор длился долго, после чего режиссер заявил, что не хочет говорить с коллегой на эту тему и даже боится его.