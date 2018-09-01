В Volvo начали тестировать беспилотные электрические самосвалы

Испытательный парк включает в себя восемь электрических карьерных беспилотных самосвалов с электрическими двигателями HX2, 70-тонного экскаватора EX1 с дизель-электрическим силовым блоком, а также гибридным фронтальным погрузчиком LX1. Инженеры отмечают, что перед ними поставлена первостепенная задача снизить количество вредных выбросов в атмосферу во время тестовых испытаний и снизить затраты на эксплуатацию техники на 25 процентов.