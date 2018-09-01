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В Volvo начали тестировать беспилотные электрические самосвалы

Разработчики шведской компании Volvo начали тестировать беспилотные электрические самосвалы. Тестирование продлится 10 дней на карьере Викан-Кросс в районе Гетеборга (Швеция).

В Volvo начали тестировать беспилотные электрические самосвалы


Испытательный парк включает в себя восемь электрических карьерных беспилотных самосвалов с электрическими двигателями HX2, 70-тонного экскаватора EX1 с дизель-электрическим силовым блоком, а также гибридным фронтальным погрузчиком LX1. Инженеры отмечают, что перед ними поставлена первостепенная задача снизить количество вредных выбросов в атмосферу во время тестовых испытаний и снизить затраты на эксплуатацию техники на 25 процентов.

 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:57
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