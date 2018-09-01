АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Шотландии серийный маньяк пытал своих жертв 9-футовым удавом
EUR 79.50 USD 68.04
Курс валют на 01.09.2018

В новом фильме могут убить Джеймса Бонда

По данным британских СМИ, в новом фильме «Бонд 25» могут убить Джеймса Бонда. Такое решение предложили актер Дэниел Крейг и продюсер Барбара Брокколи, с чем был не согласен режиссер Дэнни Бойл, и он отказался работать над картиной.

В новом фильме могут убить Джеймса Бонда


Отмечается, что решение об убийстве супершиона позволило бы перезагрузить франшизу и взять на главную роль нового актера. Бойл назвал идею «идиотской», с чем согласилась съемочная группа. В фильме роль одного из русских антагонистов должен был воплотить на экране польский актер, с чем не был согласен Дэниел Крейг, утверждающий главных героев. В целом, идея фильма о «новой холодной войне» понравилась Крейгу, но тот поссорился с постановщикам из-за антагониста.

Съемочная группа все еще планирует представить фильм к 8 ноября следующего года, однако процесс преследуют финансовые проблемы, из-за чего премьера может быть перенесена.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 13:26
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бондарчук поздравил Гармаша с юбилеем и
В новом фильме могут убить Джеймса Бонда
В Венеции Леди Гага удивила всех своим нарядом
В Африке вооруженные конфликты за последние 20
Ученые обеспокоены преждевременным началом
На МКС образовалась трещина из-за удара метеорита
Марсоход Opportunity может возобновить работу
Глобальное потепление породит полчища голодных
«ВКонтакте» защитит пользователей от уголовной
Лайма Вайкуле не сможет присутствовать на
Беспилотный автомобиль Apple в Калифорнии попал в
Никита Джигурда и Марина Анисимова женятся второй
В Иваново мужчина отрезал голову своей матери
Выпуск смартфона Sharp Aquos D10 ожидается в
В Сочи пассажирский самолет Boeing скатился в
В Башкирии водитель избил пешехода
Apple бесплатно починит iPhone 8 с дефектом
Борис Гребенщиков и Сергей Шнуров записали
Сергей Лазарев в Instagram опубликовал фотографию
Ученые: Быстро похудеть помогут ранний ужин и
Основной минус Windows 10 можно исправить за одну
Лариса Гузеева поделилась в Instagram фотографией
Компания Apple заблокировала радужный циферблат
МакSим отправилась на Алтай с новым возлюбленным
Александр Овечкин балует супругу дорогими
Бывший водитель Анастасии Волочковой обвинил ее в
Житель Аргентины обнаружил на Луне огромную
Huawei представила новые варианты дизайна
Учёные предложили менять орбиты астероидов, чтобы
Древние млекопитающие выжили благодаря большому
Просмотреть все новости