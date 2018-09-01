В новом фильме могут убить Джеймса Бонда

Отмечается, что решение об убийстве супершиона позволило бы перезагрузить франшизу и взять на главную роль нового актера. Бойл назвал идею «идиотской», с чем согласилась съемочная группа. В фильме роль одного из русских антагонистов должен был воплотить на экране польский актер, с чем не был согласен Дэниел Крейг, утверждающий главных героев. В целом, идея фильма о «новой холодной войне» понравилась Крейгу, но тот поссорился с постановщикам из-за антагониста.Съемочная группа все еще планирует представить фильм к 8 ноября следующего года, однако процесс преследуют финансовые проблемы, из-за чего премьера может быть перенесена.