В Венеции Леди Гага удивила всех своим нарядом

В Венеции состоялся дебют Бредли Купера в качестве режиссёра, на экраны вышел его первый фильм «Звезда родилась». На премьеру он прибыл не со своей супругой Ириной Шейк, а с Леди Гагой, сыгравшей одну из главных ролей в его киноленте. Появившись на красной ковровой дорожке, певица буквально сияла от счастья, для этого случая она выбрала элегантное платье Azzedine Alaia А-силуэта длиной миди, этот наряд чем-то напоминает сарафан Мэрилин Монро. Гламурный образ звезды усилили кинематографический макияж и светлые локоны, уложенные голливудской волной.В один день актриса смогла произвести фурор несколько раз. До этого она эффектно появилась на острове Лидо, куда Леди Гага приплыла на моторной лодке, сидя на палубе. Вечером она вновь переоделась в пышное платье с перьями бренда Valentino. В последнее время в стиле певицы наблюдаются серьёзные изменения – эпатажные наряды она заменила на женственную одежду спокойных цветов.