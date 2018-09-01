В Венеции Леди Гага удивила всех своим нарядом
Леди Гага в Венеции удивила всех своим нарядом. Королева эффектных выходов умеет привлечь к себе внимание, но на этот раз она превзошла саму себя.
В Венеции состоялся дебют Бредли Купера в качестве режиссёра, на экраны вышел его первый фильм «Звезда родилась». На премьеру он прибыл не со своей супругой Ириной Шейк, а с Леди Гагой, сыгравшей одну из главных ролей в его киноленте. Появившись на красной ковровой дорожке, певица буквально сияла от счастья, для этого случая она выбрала элегантное платье Azzedine Alaia А-силуэта длиной миди, этот наряд чем-то напоминает сарафан Мэрилин Монро. Гламурный образ звезды усилили кинематографический макияж и светлые локоны, уложенные голливудской волной.
В один день актриса смогла произвести фурор несколько раз. До этого она эффектно появилась на острове Лидо, куда Леди Гага приплыла на моторной лодке, сидя на палубе. Вечером она вновь переоделась в пышное платье с перьями бренда Valentino. В последнее время в стиле певицы наблюдаются серьёзные изменения – эпатажные наряды она заменила на женственную одежду спокойных цветов.
В Венеции состоялся дебют Бредли Купера в качестве режиссёра, на экраны вышел его первый фильм «Звезда родилась». На премьеру он прибыл не со своей супругой Ириной Шейк, а с Леди Гагой, сыгравшей одну из главных ролей в его киноленте. Появившись на красной ковровой дорожке, певица буквально сияла от счастья, для этого случая она выбрала элегантное платье Azzedine Alaia А-силуэта длиной миди, этот наряд чем-то напоминает сарафан Мэрилин Монро. Гламурный образ звезды усилили кинематографический макияж и светлые локоны, уложенные голливудской волной.
В один день актриса смогла произвести фурор несколько раз. До этого она эффектно появилась на острове Лидо, куда Леди Гага приплыла на моторной лодке, сидя на палубе. Вечером она вновь переоделась в пышное платье с перьями бренда Valentino. В последнее время в стиле певицы наблюдаются серьёзные изменения – эпатажные наряды она заменила на женственную одежду спокойных цветов.