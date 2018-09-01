В Африке вооруженные конфликты за последние 20 лет привели к смерти 5 млн детей

За отчетный период на Африканском континенте произошло около 630 вооруженных конфликтов. Начиная с 2010 года отмечается тревожная тенденция — если в прошлом количество столкновений уменьшалось, то теперь их число выросло. Также в Африке наблюдается резкое увеличение количества общественных протестов, а также случаев использования взрывных устройств.Для исследования данной проблемы ученые из Стэнфордского университета проанализировали вооруженные конфликты в 34 африканских странах, произошедшие в период с 1995 по 2015 годы. Специалисты составили карту, на которой отметили столкновения с применением оружия и сопоставили это со статистикой о рождении и смерти детей в возрасте до одного года. Средний показатель смертности на 1000 детей составил 67.Младенцы, рожденные в радиусе 50 километров от зон конфликта, имели на 7,7% повышенный риск смертности. Отмечается, что показатель рос с интенсивностью конфликтов на 27%. Всего за 20 лет на континенте из-за вооруженных конфликтов скончались 3,1-3,5 млн младенцев, 4,9-5,5 млн детей возрастом до 5 лет. При этом, речь идет как о убийствах, так и о болезнях.