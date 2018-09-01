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Ученые обеспокоены преждевременным началом солнечной активности

Ученые из департамента NASA получили свежие снимки с поверхности Солнца. Увиденное на фото их обеспокоило - магнитная активность звезды начала увеличиваться. Снимки опубликованы в обсерватории SOHO.

Ученые обеспокоены преждевременным началом солнечной активности


Свежие снимки с одной из сторон Солнца показали, активное солнечное пятно AR 2720, которое стало расти, а это в свою очередь говорит ученым о том, что магнитная активность звезды набирает обороты. Хотя эксперты и прогнозировали переход 24-го цикла на 25-й только к 2019 году, новое солнечное пятно говорит им о том, что смена солнечного цикла случится намного раньше, чем это ожидалось. Ученые крайне обеспокоены внезапной активность небесного светила, ведь по их расчетам в текущий момент оно проходит этап «затишья», которое происходит в конце каждого цикла.

Как правило, смена солнечного цикла говорит о появлении новых магнитных бурь, которые обычно свирепствуют на поверхности небесного тела. Такие бури влияют на здоровье жителей планеты Земля и вызывают обострение хронических болезней, перепады артериального давления и прочее. Также они могут сказаться на работе техники, выводя ее из строя.

 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:39
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