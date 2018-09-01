На МКС образовалась трещина из-за удара метеорита

Представители Роскосмоса считают, что трещина могла образоваться по причине удара метеорита. Также есть версия, что космический корабль изготовлен из не достаточно качественных материалов, поэтому его поверхность и пострадала.После того как экипаж проверил все отсеки, то стало ясно, что микротрещина образовалась на корабле «Союз МС-09». Её в оперативном порядке устранили, замазав специальным герметиком, который не даёт воздуху выходить за пределы МКС. Когда была зафиксирована утечка, то давление на корабле начало постепенно падать, при этом астронавтов паника не охватила.