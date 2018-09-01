На МКС образовалась трещина из-за удара метеорита
На МКС из-за удара метеорита образовалась трещина. Прошлой ночью астронавты обнаружили утечку воздуха, определить истинную причину образования отверстия сложно, так как специалисты не обладают достаточным опытом в пробитии космических кораблей.
Представители Роскосмоса считают, что трещина могла образоваться по причине удара метеорита. Также есть версия, что космический корабль изготовлен из не достаточно качественных материалов, поэтому его поверхность и пострадала.
После того как экипаж проверил все отсеки, то стало ясно, что микротрещина образовалась на корабле «Союз МС-09». Её в оперативном порядке устранили, замазав специальным герметиком, который не даёт воздуху выходить за пределы МКС. Когда была зафиксирована утечка, то давление на корабле начало постепенно падать, при этом астронавтов паника не охватила.
Представители Роскосмоса считают, что трещина могла образоваться по причине удара метеорита. Также есть версия, что космический корабль изготовлен из не достаточно качественных материалов, поэтому его поверхность и пострадала.
После того как экипаж проверил все отсеки, то стало ясно, что микротрещина образовалась на корабле «Союз МС-09». Её в оперативном порядке устранили, замазав специальным герметиком, который не даёт воздуху выходить за пределы МКС. Когда была зафиксирована утечка, то давление на корабле начало постепенно падать, при этом астронавтов паника не охватила.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 12:20