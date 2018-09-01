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Марсоход Opportunity может возобновить работу

Сотрудники NASA заявили, что марсоход Opportunity в скором времени может возобновить работу. Это связано с тем, что на Марсе зона нахождения ровера постепенно очищается от пыли.

Марсоход Opportunity может возобновить работу


В конце мая текущего года на Красной планете произошла колоссальная буря. Из-за этого солнечные батареи не могли вырабатывать энергию. В результате марсоход перешел в аварийный режим и все подсистемы переключились в автономный режим. 10 июня Opportunity последний раз вышел на связь с командным центром.

В скором времени солнечные батареи будут получать достаточно солнечного света, чтобы генерировать энергию. Однако ученые не знают, в каком состоянии ровер находится на данный момент. Вполне вероятно, что специалистам не удастся вернуть бортовые системы к жизни из-за простоя и переохлаждения.

Если через 45 суток аппарат не выйдет на связь, то активная фаза возвращения ровера к жизни будет прекращена. В NASA несколько месяцев в пассивном режиме будут ждать сигнала Opportunity.

Отметим, что марсоход уже давно превысил срок своей службы. На Марсе аппарат работает с начала 2004 года и изначально должен был функционировать 90 марсианских суток (чуть больше 90 земных дней).

 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:01
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