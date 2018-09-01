Марсоход Opportunity может возобновить работу

В конце мая текущего года на Красной планете произошла колоссальная буря. Из-за этого солнечные батареи не могли вырабатывать энергию. В результате марсоход перешел в аварийный режим и все подсистемы переключились в автономный режим. 10 июня Opportunity последний раз вышел на связь с командным центром.В скором времени солнечные батареи будут получать достаточно солнечного света, чтобы генерировать энергию. Однако ученые не знают, в каком состоянии ровер находится на данный момент. Вполне вероятно, что специалистам не удастся вернуть бортовые системы к жизни из-за простоя и переохлаждения.Если через 45 суток аппарат не выйдет на связь, то активная фаза возвращения ровера к жизни будет прекращена. В NASA несколько месяцев в пассивном режиме будут ждать сигнала Opportunity.Отметим, что марсоход уже давно превысил срок своей службы. На Марсе аппарат работает с начала 2004 года и изначально должен был функционировать 90 марсианских суток (чуть больше 90 земных дней).