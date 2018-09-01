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Глобальное потепление породит полчища голодных насекомых-вредителей

Американские ученые из Университета штата Вашингтон (Washington State University) в ходе исследования установили, что глобальное потепление породит полчища голодных насекомых-вредителей. По их данным, при самом благоприятном стечении обстоятельств потери пшеницы достигнут 59 миллионов тонн каждый год, а вместе с кукурузой и рисом показатель составит 213 миллионов тонн.

Глобальное потепление породит полчища голодных насекомых-вредителей


По словам Кертиса Дойча, глобальное изменение климата породит засухи, которые опасны для сельскохозяйственных культур. Также потепление изменит карту мирового сельского хозяйства и изменятся границы регионов, где климатические условия позволяют выращивать различные культуры.

Во время исследования ученые оценивали, как активность насекомых, связанная с потеплением, скажется на урожайности риса, кукурузы и пшеницы. По мнению специалистов, потери урожая произойдут из-за увеличения скорости обмена веществ у насекомых из-за изменения климата, а также темпов их размножения.

Ученые построили динамики популяции с учетом различных сценариев климатических изменений и объединили с данными по урожайности и росте глобальной температуры до 2050 года. Благодаря этому была создана карта наиболее уязвимых регионов. Это Европа, Китай и средний запад США. Каждый дополнительный градус приведет к потерям урожая на 10-25%. Так, потепление на 2 градуса повлечет потерю 31% кукурузы, 19% риса и 46% пшеницы.

Эксперты считают, что для сохранения культур необходимо использовать ГМО и пестициды. Однако даже при этом, насекомые все равно окажутся в «выигрыше».

 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:47
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