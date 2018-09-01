Лайма Вайкуле не сможет присутствовать на похоронах Кобзона

30 августа стало известно о том, что в возрасте 80 лет скончался Народный артист и политический деятель Иосиф Кобзон. В течение нескольких лет он страдал онкологическим заболеванием, за последние месяцы певец неоднократно обращался за помощью к медикам, а свои последние дни он провёл в больнице. По ушедшему исполнителю скорбят политики, звёзды эстрады и зрители. В Сети памятными фотографиями и своими воспоминаниями поделились Эдита Пьеха, Николай Басков, Лев Лещенко, Максим Галкин и другие артисты.Местом захоронения Иосифа Кобзона станет Востряковское кладбище рядом с его матерью, прощание с артистом состоится 2 сентября по еврейским традициям. Проводить в последний путь легендарного певца придут многие представители шоу-бизнеса, однако Лайма Вайкуле на панихиде присутствовать не сможет, так как в настоящее время она находится в Лондоне. В Россию певица вернётся 4 сентября, чтобы выступить в Сочи на фестивале «Новая волна».