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Лайма Вайкуле не сможет присутствовать на похоронах Кобзона

Лайма Вайкуле не сможет приехать на похороны Иосифа Давыдовича Кобзона. Прощание с великим артистом певица вынуждена пропустить.

Лайма Вайкуле не сможет присутствовать на похоронах Кобзона


30 августа стало известно о том, что в возрасте 80 лет скончался Народный артист и политический деятель Иосиф Кобзон. В течение нескольких лет он страдал онкологическим заболеванием, за последние месяцы певец неоднократно обращался за помощью к медикам, а свои последние дни он провёл в больнице. По ушедшему исполнителю скорбят политики, звёзды эстрады и зрители. В Сети памятными фотографиями и своими воспоминаниями поделились Эдита Пьеха, Николай Басков, Лев Лещенко, Максим Галкин и другие артисты.

Местом захоронения Иосифа Кобзона станет Востряковское кладбище рядом с его матерью, прощание с артистом состоится 2 сентября по еврейским традициям. Проводить в последний путь легендарного певца придут многие представители шоу-бизнеса, однако Лайма Вайкуле на панихиде присутствовать не сможет, так как в настоящее время она находится в Лондоне. В Россию певица вернётся 4 сентября, чтобы выступить в Сочи на фестивале «Новая волна».

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 11:16
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