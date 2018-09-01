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Никита Джигурда и Марина Анисимова женятся второй раз

Известный актер и певец Никита Джигурда ожидает того момента, когда станет полноправным преемником наследства покойной Людмилы Браташ. После этого он и его бывшая супруга Марина Анисимова поженятся во второй раз.

Никита Джигурда и Марина Анисимова женятся второй раз


Уже не первый год скандально известный актер Никита Джигурда борется в суде за права наследника имущества покойной Людмилы Браташ. Параллельно с этим он посещает различные телешоу, где рассказывает о том, что именно он является полноправным преемником наследства бизнес-леди. На сегодняшний день ситуация складывается в пользу знаменитости, а вот сестре Браташ Светлане Романовой столичный нотариус Олег Чернявский в праве получения имущества отказал.

Сейчас Джигурда находится в ожидании решения судов США и Франции, после чего он будет иметь право распоряжаться полученным наследством. Стоит отметить, что у актера уже есть планы на ближайшее будущее: он намерен во второй раз жениться на своей экс-супруге Марине Анисиной. Кинозвезда не планирует проводить свадебное торжество в России, для этого он намерен выбрать Шотландию или Данию. Сам Никита Джигурда рассказал, что свадьба пройдет непременно в старинном замке.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 10:44
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