Никита Джигурда и Марина Анисимова женятся второй раз

Уже не первый год скандально известный актер Никита Джигурда борется в суде за права наследника имущества покойной Людмилы Браташ. Параллельно с этим он посещает различные телешоу, где рассказывает о том, что именно он является полноправным преемником наследства бизнес-леди. На сегодняшний день ситуация складывается в пользу знаменитости, а вот сестре Браташ Светлане Романовой столичный нотариус Олег Чернявский в праве получения имущества отказал.Сейчас Джигурда находится в ожидании решения судов США и Франции, после чего он будет иметь право распоряжаться полученным наследством. Стоит отметить, что у актера уже есть планы на ближайшее будущее: он намерен во второй раз жениться на своей экс-супруге Марине Анисиной. Кинозвезда не планирует проводить свадебное торжество в России, для этого он намерен выбрать Шотландию или Данию. Сам Никита Джигурда рассказал, что свадьба пройдет непременно в старинном замке.