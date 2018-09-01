В Иваново мужчина отрезал голову своей матери

Как удалось выяснить, убийцей оказался 50-летний сын женщины, он часто выпивал, нигде не работал и постоянно ссорился с матерью. Во время очередной ссоры, мужчина схватился за нож и нанес множественные ранения в спину и конечности, затем он отрезал голову. Обнаружил труп женщина ее младший сын, который пришел навестить родню. Когда он вошел в квартиру, увиденное повергло его в шок. В луже крови лежало обезглавленное тело матери, а голова находилась рядом, неподалеку от трупа спал пьяный убийца.На место происшествия младший сын вызвал полицию. 50-летний мужчина был настолько пьян, что даже не понял, как оказался в наручниках. При осмотре трупа эксперты насчитали более десяти ножевых ранений. Возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего убийцы.