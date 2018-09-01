АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Шотландии серийный маньяк пытал своих жертв 9-футовым удавом
EUR 79.50 USD 68.04
Курс валют на 01.09.2018

В Иваново мужчина отрезал голову своей матери

В Иваново мужчина, будучи в сильном алкогольном опьянении отрезал голову своей матери, а потом уснул около окровавленного трупа. Возбуждено уголовное дело.

В Иваново мужчина отрезал голову своей матери


Как удалось выяснить, убийцей оказался 50-летний сын женщины, он часто выпивал, нигде не работал и постоянно ссорился с матерью. Во время очередной ссоры, мужчина схватился за нож и нанес множественные ранения в спину и конечности, затем он отрезал голову. Обнаружил труп женщина ее младший сын, который пришел навестить родню. Когда он вошел в квартиру, увиденное повергло его в шок. В луже крови лежало обезглавленное тело матери, а голова находилась рядом, неподалеку от трупа спал пьяный убийца.

На место происшествия младший сын вызвал полицию. 50-летний мужчина был настолько пьян, что даже не понял, как оказался в наручниках. При осмотре трупа эксперты насчитали более десяти ножевых ранений. Возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего убийцы.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:29
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Никита Джигурда и Марина Анисимова женятся второй
В Иваново мужчина отрезал голову своей матери
Выпуск смартфона Sharp Aquos D10 ожидается в
В Сочи пассажирский самолет Boeing скатился в
В Башкирии водитель избил пешехода
Apple бесплатно починит iPhone 8 с дефектом
Борис Гребенщиков и Сергей Шнуров записали
Сергей Лазарев в Instagram опубликовал фотографию
Ученые: Быстро похудеть помогут ранний ужин и
Основной минус Windows 10 можно исправить за одну
Лариса Гузеева поделилась в Instagram фотографией
Компания Apple заблокировала радужный циферблат
МакSим отправилась на Алтай с новым возлюбленным
Александр Овечкин балует супругу дорогими
Бывший водитель Анастасии Волочковой обвинил ее в
Житель Аргентины обнаружил на Луне огромную
Huawei представила новые варианты дизайна
Учёные предложили менять орбиты астероидов, чтобы
Древние млекопитающие выжили благодаря большому
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» София
Учёные обнаружили в космосе огромное "взрывное"
Ученые: Земля может быть поглощена черной дырой
Елена Исинбаева показала идеальную фигуру спустя
Samsung Galaxy S7 оказалась несовместимой с
Гонорары Филиппа Киркорова исчисляются в миллионах
Астрономы: В Галактике есть планеты-океаны, где
«ВКонтакте» официально позволил скрывать страницу
Гигантский НЛО обнаружен возле кратера Луны на
В Красноярском крае местный житель убил знакомого
Учёные: Климатическая точка невозврата наступит
Просмотреть все новости