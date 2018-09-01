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В Сочи пассажирский самолет Boeing скатился в реку и загорелся

Boeing 737-800, следовавший из Москвы, после посадки в аэропорту Адлера, Сочи, скатился в реку. У самолета загорелся левый двигатель, а также разрушились стойки шасси. Об этом сообщили РИА Новости в авиакомпании Utair.

В Сочи пассажирский самолет Boeing скатился в реку и загорелся


Инцидент произошел около трех часов ночи. Сообщается, что среди 170 пассажиров и членов экипажа погибших нет, однако, по разным данным, от 4 до 18 человек (трое из них дети) получили травмы. В частности, отравление угарным газом и травмы грудной клетки.

Сейчас идет расследование обстоятельств чрезвычайного происшествия. На данный момент аэрогавань Сочи работает в штатном режиме.

Также сообщается о смерти сотрудника Международного аэропорта Сочи, который помогал эвакуировать пассажиров горящего лайнера. По предварительным данным, причина смерти – сердечная недостаточность, об этом рассказал собеседник агентства. Кроме того, источник сообщил, что причина смерти не связана напрямую с произошедшим, поскольку у покойного были проблемы с сердцем.

Что касается самого инцидента, то, по данным собеседника агентства, ЧП могли спровоцировать неблагоприятные погодные условия. Предварительно, сильный ливень мог стать причиной того, что экипаж не смог приземлиться с первого раза, а далее удержать самолет на скользком покрытии при плохой видимости.

 
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Происшествия
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 09:59
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