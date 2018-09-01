В Сочи пассажирский самолет Boeing скатился в реку и загорелся

Инцидент произошел около трех часов ночи. Сообщается, что среди 170 пассажиров и членов экипажа погибших нет, однако, по разным данным, от 4 до 18 человек (трое из них дети) получили травмы. В частности, отравление угарным газом и травмы грудной клетки.Сейчас идет расследование обстоятельств чрезвычайного происшествия. На данный момент аэрогавань Сочи работает в штатном режиме.Также сообщается о смерти сотрудника Международного аэропорта Сочи, который помогал эвакуировать пассажиров горящего лайнера. По предварительным данным, причина смерти – сердечная недостаточность, об этом рассказал собеседник агентства. Кроме того, источник сообщил, что причина смерти не связана напрямую с произошедшим, поскольку у покойного были проблемы с сердцем.Что касается самого инцидента, то, по данным собеседника агентства, ЧП могли спровоцировать неблагоприятные погодные условия. Предварительно, сильный ливень мог стать причиной того, что экипаж не смог приземлиться с первого раза, а далее удержать самолет на скользком покрытии при плохой видимости.