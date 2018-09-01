В Башкирии водитель избил пешехода

По словам потерпевшего, он со своей женой прогуливался по тротуару вдоль центрального рынка города Нефтекамска, затем они решили перейти дорогу, чтобы попасть во двор своего дома. Когда они стали идти по пешеходному переходу, проезжавший мимо автомобиль не стал пропускать пешеходов, а следовал дальше. 29-летний пешеход ударил кулаком по капоту, за это хозяин автомобиля сломал пешеходу челюсть. Пострадавшего доставили в городскую больницу, медики установили двухсторонний перелом челюсти.В МВД России города Нефтекамска на 40-летнего водителя возбуждено уголовное дело по умышленному нанесению телесных повреждений.