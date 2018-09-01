Беспилотный автомобиль Apple в Калифорнии попал в аварию
В Калифорнии в аварию попал беспилотный автомобиль Apple. Данная информация стала подтверждением слухов о том, что компания приступила к тестированию беспилотных транспортных средств.
По данным полиции Соединённых Штатов, инцидент произошёл 24 августа, когда беспилотный автомобиль съезжал на автостраду, передвигаясь со скоростью 1,5 км/час. В этот момент в машину сзади врезалось другое транспортное средство. При столкновении оба автомобиля получили повреждения, при этом ни одна из сторон не сообщила о пострадавших.
До этого был зафиксирован инцидент с участием беспилотного автомобиля Uber. Машина попала в ДТП со смертельным исходом, после чего компания решила прекратить испытание своих автономных транспортных средств.
По данным полиции Соединённых Штатов, инцидент произошёл 24 августа, когда беспилотный автомобиль съезжал на автостраду, передвигаясь со скоростью 1,5 км/час. В этот момент в машину сзади врезалось другое транспортное средство. При столкновении оба автомобиля получили повреждения, при этом ни одна из сторон не сообщила о пострадавших.
До этого был зафиксирован инцидент с участием беспилотного автомобиля Uber. Машина попала в ДТП со смертельным исходом, после чего компания решила прекратить испытание своих автономных транспортных средств.
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Добавил: Алина Сегодня, 11:02