АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Шотландии серийный маньяк пытал своих жертв 9-футовым удавом
EUR 79.50 USD 68.04
Курс валют на 01.09.2018

Беспилотный автомобиль Apple в Калифорнии попал в аварию

В Калифорнии в аварию попал беспилотный автомобиль Apple. Данная информация стала подтверждением слухов о том, что компания приступила к тестированию беспилотных транспортных средств.

Беспилотный автомобиль Apple в Калифорнии попал в аварию


По данным полиции Соединённых Штатов, инцидент произошёл 24 августа, когда беспилотный автомобиль съезжал на автостраду, передвигаясь со скоростью 1,5 км/час. В этот момент в машину сзади врезалось другое транспортное средство. При столкновении оба автомобиля получили повреждения, при этом ни одна из сторон не сообщила о пострадавших.

До этого был зафиксирован инцидент с участием беспилотного автомобиля Uber. Машина попала в ДТП со смертельным исходом, после чего компания решила прекратить испытание своих автономных транспортных средств.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 11:02
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Марсоход Opportunity может возобновить работу
Глобальное потепление породит полчища голодных
«ВКонтакте» защитит пользователей от уголовной
Лайма Вайкуле не сможет присутствовать на
Беспилотный автомобиль Apple в Калифорнии попал в
Никита Джигурда и Марина Анисимова женятся второй
В Иваново мужчина отрезал голову своей матери
Выпуск смартфона Sharp Aquos D10 ожидается в
В Сочи пассажирский самолет Boeing скатился в
В Башкирии водитель избил пешехода
Apple бесплатно починит iPhone 8 с дефектом
Борис Гребенщиков и Сергей Шнуров записали
Сергей Лазарев в Instagram опубликовал фотографию
Ученые: Быстро похудеть помогут ранний ужин и
Основной минус Windows 10 можно исправить за одну
Лариса Гузеева поделилась в Instagram фотографией
Компания Apple заблокировала радужный циферблат
МакSим отправилась на Алтай с новым возлюбленным
Александр Овечкин балует супругу дорогими
Бывший водитель Анастасии Волочковой обвинил ее в
Житель Аргентины обнаружил на Луне огромную
Huawei представила новые варианты дизайна
Учёные предложили менять орбиты астероидов, чтобы
Древние млекопитающие выжили благодаря большому
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» София
Учёные обнаружили в космосе огромное "взрывное"
Ученые: Земля может быть поглощена черной дырой
Елена Исинбаева показала идеальную фигуру спустя
Samsung Galaxy S7 оказалась несовместимой с
Гонорары Филиппа Киркорова исчисляются в миллионах
Просмотреть все новости