Беспилотный автомобиль Apple в Калифорнии попал в аварию

По данным полиции Соединённых Штатов, инцидент произошёл 24 августа, когда беспилотный автомобиль съезжал на автостраду, передвигаясь со скоростью 1,5 км/час. В этот момент в машину сзади врезалось другое транспортное средство. При столкновении оба автомобиля получили повреждения, при этом ни одна из сторон не сообщила о пострадавших.До этого был зафиксирован инцидент с участием беспилотного автомобиля Uber. Машина попала в ДТП со смертельным исходом, после чего компания решила прекратить испытание своих автономных транспортных средств.