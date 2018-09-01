Выпуск смартфона Sharp Aquos D10 ожидается в сентябре

Aquos D10 оснащен однокристальной системой, 64 ГБ флэш-памяти и 4 ГБ оперативной. Кроме всего, память можно дополнить с помощью microSD карт. Обе стороны гаджета покрыты защитным стеклом Gorilla Glass 3.Смартфон оснащен также модулями Bluetooth 4.0 и NFC, разъемом USB Type-C и слотами для двух SIM-карт.В Aquos D10 встроены фронтальная камера с разрешением 16 Мп и двойная камера на задней панели 12 и 13 Мп. Устройство работает под управлением Android 8.0.Емкость его аккумулятора составляет 2900 Ма/ч. Выход Aquos D10, стоимостью 399 евро, запланирован на сентябрь текущего года.