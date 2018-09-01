Выпуск смартфона Sharp Aquos D10 ожидается в сентябре
В рамках выставки IFA 2018 японская компания Sharp показала смартфон Aquos D10, ЖК-дисплей которого занимает 91 % площади фронтальной панели. Диагональ дисплея 5,99 дюйма разрешением 2160 Х 1080. Выпуск смартфона ожидается в сентябре текущего года.
Aquos D10 оснащен однокристальной системой, 64 ГБ флэш-памяти и 4 ГБ оперативной. Кроме всего, память можно дополнить с помощью microSD карт. Обе стороны гаджета покрыты защитным стеклом Gorilla Glass 3.
Смартфон оснащен также модулями Bluetooth 4.0 и NFC, разъемом USB Type-C и слотами для двух SIM-карт.
В Aquos D10 встроены фронтальная камера с разрешением 16 Мп и двойная камера на задней панели 12 и 13 Мп. Устройство работает под управлением Android 8.0.
Емкость его аккумулятора составляет 2900 Ма/ч. Выход Aquos D10, стоимостью 399 евро, запланирован на сентябрь текущего года.
Aquos D10 оснащен однокристальной системой, 64 ГБ флэш-памяти и 4 ГБ оперативной. Кроме всего, память можно дополнить с помощью microSD карт. Обе стороны гаджета покрыты защитным стеклом Gorilla Glass 3.
Смартфон оснащен также модулями Bluetooth 4.0 и NFC, разъемом USB Type-C и слотами для двух SIM-карт.
В Aquos D10 встроены фронтальная камера с разрешением 16 Мп и двойная камера на задней панели 12 и 13 Мп. Устройство работает под управлением Android 8.0.
Емкость его аккумулятора составляет 2900 Ма/ч. Выход Aquos D10, стоимостью 399 евро, запланирован на сентябрь текущего года.
Технологии
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 10:14