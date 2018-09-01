АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Шотландии серийный маньяк пытал своих жертв 9-футовым удавом
EUR 79.50 USD 68.04
Курс валют на 01.09.2018

Выпуск смартфона Sharp Aquos D10 ожидается в сентябре

В рамках выставки IFA 2018 японская компания Sharp показала смартфон Aquos D10, ЖК-дисплей которого занимает 91 % площади фронтальной панели. Диагональ дисплея 5,99 дюйма разрешением 2160 Х 1080. Выпуск смартфона ожидается в сентябре текущего года.

Выпуск смартфона Sharp Aquos D10 ожидается в сентябре


Aquos D10 оснащен однокристальной системой, 64 ГБ флэш-памяти и 4 ГБ оперативной. Кроме всего, память можно дополнить с помощью microSD карт. Обе стороны гаджета покрыты защитным стеклом Gorilla Glass 3.

Смартфон оснащен также модулями Bluetooth 4.0 и NFC, разъемом USB Type-C и слотами для двух SIM-карт.

В Aquos D10 встроены фронтальная камера с разрешением 16 Мп и двойная камера на задней панели 12 и 13 Мп. Устройство работает под управлением Android 8.0.

Емкость его аккумулятора составляет 2900 Ма/ч. Выход Aquos D10, стоимостью 399 евро, запланирован на сентябрь текущего года.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 10:14
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Никита Джигурда и Марина Анисимова женятся второй
В Иваново мужчина отрезал голову своей матери
Выпуск смартфона Sharp Aquos D10 ожидается в
В Сочи пассажирский самолет Boeing скатился в
В Башкирии водитель избил пешехода
Apple бесплатно починит iPhone 8 с дефектом
Борис Гребенщиков и Сергей Шнуров записали
Сергей Лазарев в Instagram опубликовал фотографию
Ученые: Быстро похудеть помогут ранний ужин и
Основной минус Windows 10 можно исправить за одну
Лариса Гузеева поделилась в Instagram фотографией
Компания Apple заблокировала радужный циферблат
МакSим отправилась на Алтай с новым возлюбленным
Александр Овечкин балует супругу дорогими
Бывший водитель Анастасии Волочковой обвинил ее в
Житель Аргентины обнаружил на Луне огромную
Huawei представила новые варианты дизайна
Учёные предложили менять орбиты астероидов, чтобы
Древние млекопитающие выжили благодаря большому
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» София
Учёные обнаружили в космосе огромное "взрывное"
Ученые: Земля может быть поглощена черной дырой
Елена Исинбаева показала идеальную фигуру спустя
Samsung Galaxy S7 оказалась несовместимой с
Гонорары Филиппа Киркорова исчисляются в миллионах
Астрономы: В Галактике есть планеты-океаны, где
«ВКонтакте» официально позволил скрывать страницу
Гигантский НЛО обнаружен возле кратера Луны на
В Красноярском крае местный житель убил знакомого
Учёные: Климатическая точка невозврата наступит
Просмотреть все новости