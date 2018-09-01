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Борис Гребенщиков и Сергей Шнуров записали совместный трек для фильма «Гоголь»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и основатель рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков записали совместный трек к фильму «Гоголь: Страшная месть», вышедшему 30 августа на широкие экраны в России.

Борис Гребенщиков и Сергей Шнуров записали совместный трек для фильма «Гоголь»


Новый совместный трек известных российских исполнителей Бориса Гребенщикова и Сергея Шнурова носит одноименное название с фильмом. Песня и снимок музыкантов, на котором они запечатлены вместе, была опубликована в социальной сети в «Вконтакте».



Стоит отметить, что кинолента «Гоголь: Страшная месть» - это завершающая часть трилогии о русском писателе. Данный проект представлял интерес тем, что авторы фильма воплотили в реальность давнюю идею продюсеров – «сериал на большом экране».

 
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Культура
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 09:16
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