Борис Гребенщиков и Сергей Шнуров записали совместный трек для фильма «Гоголь»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и основатель рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков записали совместный трек к фильму «Гоголь: Страшная месть», вышедшему 30 августа на широкие экраны в России.
Новый совместный трек известных российских исполнителей Бориса Гребенщикова и Сергея Шнурова носит одноименное название с фильмом. Песня и снимок музыкантов, на котором они запечатлены вместе, была опубликована в социальной сети в «Вконтакте».
Стоит отметить, что кинолента «Гоголь: Страшная месть» - это завершающая часть трилогии о русском писателе. Данный проект представлял интерес тем, что авторы фильма воплотили в реальность давнюю идею продюсеров – «сериал на большом экране».
Новый совместный трек известных российских исполнителей Бориса Гребенщикова и Сергея Шнурова носит одноименное название с фильмом. Песня и снимок музыкантов, на котором они запечатлены вместе, была опубликована в социальной сети в «Вконтакте».
Стоит отметить, что кинолента «Гоголь: Страшная месть» - это завершающая часть трилогии о русском писателе. Данный проект представлял интерес тем, что авторы фильма воплотили в реальность давнюю идею продюсеров – «сериал на большом экране».
Культура
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 09:16