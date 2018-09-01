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Сергей Лазарев в Instagram опубликовал фотографию с отдыха

Сергей Лазарев выложил в Instagram фотографию, на которой он запечатлён с сыном Никитой во время отдыха на море. Певец старается как можно больше времени проводить с сыном и быть образцовым отцом.

Сергей Лазарев в Instagram опубликовал фотографию с отдыха


Всё лето Лазарев гастролировал с концертами, встречался с друзьями, мечтая об отдыхе, и только сейчас он отправился в отпуск. Накануне он поделился с поклонниками снимком с отдыха, певец запечатлён со своим сыном на морском берегу, где они вместе строят песочный замок, греясь на солнышке в Греции. Артист один воспитывает маленького Никиту и делает всё возможное, чтобы наследник чувствовал его заботу и поддержку.

В декабре 2016 года Сергей Лазарев перестал скрывать своего сына Никиту, тогда репортёры его запечатлели с мальчиком в тот момент, когда он выходил с ним из столичного храма. Певец не отрицал своего отцовства, но долгое время не показывал малыша широкой публике. О матери наследника он никогда не рассказывает, артист делает всё возможное, чтобы сыну было комфортно.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:59
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