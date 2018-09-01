Сергей Лазарев в Instagram опубликовал фотографию с отдыха

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 31 Авг 2018 в 9:36 PDT

Всё лето Лазарев гастролировал с концертами, встречался с друзьями, мечтая об отдыхе, и только сейчас он отправился в отпуск. Накануне он поделился с поклонниками снимком с отдыха, певец запечатлён со своим сыном на морском берегу, где они вместе строят песочный замок, греясь на солнышке в Греции. Артист один воспитывает маленького Никиту и делает всё возможное, чтобы наследник чувствовал его заботу и поддержку.В декабре 2016 года Сергей Лазарев перестал скрывать своего сына Никиту, тогда репортёры его запечатлели с мальчиком в тот момент, когда он выходил с ним из столичного храма. Певец не отрицал своего отцовства, но долгое время не показывал малыша широкой публике. О матери наследника он никогда не рассказывает, артист делает всё возможное, чтобы сыну было комфортно.