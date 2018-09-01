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Ученые: Быстро похудеть помогут ранний завтрак и поздний ужин

Новые результаты ученых из Университета Суррея, Великобритания, показали, что ранний ужин и поздний завтрак способствуют снижению веса. Описание научного исследования опубликовано в Journal of Nutritional Sciences.

Ученые: Быстро похудеть помогут ранний завтрак и поздний ужин


Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 16 человек в возрасте от 29 до 57 лет. Девять участников завтракали на полтора часа позднее обычного, а ужинать садились на полтора часа раньше. Остальные питались в традиционном режиме без строгих ограничений. Итог эксперимента показал, что испытуемые первой группы смогли снизить вес в два раза, у них уменьшился аппетит и количество перекусов в течение дня.

Доктор Джонатан Джонстон отметил, что такой прием пищи не всегда можно совместить с социальной и семейной жизнью, однако к этому нужно стремиться, поскольку преимущества подобной диеты очевидны.

 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:44
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