Ученые: Быстро похудеть помогут ранний завтрак и поздний ужин

Ученые провели эксперимент, в котором приняли участие 16 человек в возрасте от 29 до 57 лет. Девять участников завтракали на полтора часа позднее обычного, а ужинать садились на полтора часа раньше. Остальные питались в традиционном режиме без строгих ограничений. Итог эксперимента показал, что испытуемые первой группы смогли снизить вес в два раза, у них уменьшился аппетит и количество перекусов в течение дня.Доктор Джонатан Джонстон отметил, что такой прием пищи не всегда можно совместить с социальной и семейной жизнью, однако к этому нужно стремиться, поскольку преимущества подобной диеты очевидны.