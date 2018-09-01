Основной минус Windows 10 можно исправить за одну минуту
Основной недостаток Windows 10 в автоматической установке обновлений, которые самопроизвольно скачиваются и устанавливаются. Теперь его можно исправить всего за одну минуту. Компания Microsoft разрешила откладывать установку обновлений на семь дней, что является полезным и удобным. Об этом сообщается на веб-сайте AKKet.com.
Операционная система Windows 10 ежедневно обретает популярность, а компания Microsoft делает все возможное, чтобы пользователи переходили на нее. Однако главным недостатком новой версии являются обновления, которые самопроизвольно скачиваются и устанавливаются, что приводит к значительному потреблению трафика, неожиданным перезагрузкам и другим неприятным моментам. Однако сейчас можно решить этот недостаток за одну минуту, увеличив интервал времени откладывания обновлений.
Компания Microsoft разрешила в последних версиях Windows 10 откладывать установку обновлений на срок до семи дней. По истечению семидневного периода ПК придется перезагрузить для выполнения обновлений. Данное новшество является очень удобным и полезным.
Операционная система Windows 10 ежедневно обретает популярность, а компания Microsoft делает все возможное, чтобы пользователи переходили на нее. Однако главным недостатком новой версии являются обновления, которые самопроизвольно скачиваются и устанавливаются, что приводит к значительному потреблению трафика, неожиданным перезагрузкам и другим неприятным моментам. Однако сейчас можно решить этот недостаток за одну минуту, увеличив интервал времени откладывания обновлений.
Компания Microsoft разрешила в последних версиях Windows 10 откладывать установку обновлений на срок до семи дней. По истечению семидневного периода ПК придется перезагрузить для выполнения обновлений. Данное новшество является очень удобным и полезным.
Технологии
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:31