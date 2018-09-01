Компания Apple заблокировала радужный циферблат Pride в России

Разработчики отметили, что, если изменить в настройках регион, например, на Италию или США, радужный циферблат станет доступен, однако если выбрать Россию, просто исчезнет. Это подтвердил и программист Гильерме Рэмбо: "Это не системная ошибка, для пользователей России циферблат действительно заблокирован".Американский веб-сайт The Verge предположило, что блокировка радужного циферблата связана с законом о запрете пропаганды ЛГБТ-сообществ среди подростков в России, который был принят еще в 2013 году. Вероятно, что компания Apple заблокировала циферблат, чтобы не нарушить местное законодательство.