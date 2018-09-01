Лариса Гузеева поделилась в Instagram фотографией из спальни

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 30 Авг 2018 в 3:21 PDT

В описании к фотографии ведущая программы «Давай поженимся» сообщила о том, что они с дочерью отдыхают в Тбилиси, где выбрали лучший отель в самом центре города, поселившись в большом номере с удобными кроватями. Также Гузеева отметила, что наконец-то она сможет посвятить всё своё внимание и время наследнице. На снимке видно накрытый стол, о котором актриса написала: «Завтраки – отдельная песня!».В комментариях подписчики телеведущей порадовались за неё, желая хорошо отдохнуть в Грузии, а также поблагодарили Гузееву за то, что она делится своими впечатлениями. Однако нашлись и такие злопыхатели, которым пост актрисы не понравился, они упрекнули её в эгоизме, так как все скорбят о смерти Кобзона, а она, видите ли, отдыхает. Тут же последовал комментарий позитивного человека: «Причём здесь великий Кобзон? Пусть отдыхает и любуется красотой природы».