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Лариса Гузеева поделилась в Instagram фотографией из спальни

Лариса Гузеева опубликовала в Instagram фотографию, сделанную в спальне. Актриса позирует на камеру в номере грузинского отеля, где она с дочерью Ольгой проводит свой отпуск.

Лариса Гузеева поделилась в Instagram фотографией из спальни


В описании к фотографии ведущая программы «Давай поженимся» сообщила о том, что они с дочерью отдыхают в Тбилиси, где выбрали лучший отель в самом центре города, поселившись в большом номере с удобными кроватями. Также Гузеева отметила, что наконец-то она сможет посвятить всё своё внимание и время наследнице. На снимке видно накрытый стол, о котором актриса написала: «Завтраки – отдельная песня!».

В комментариях подписчики телеведущей порадовались за неё, желая хорошо отдохнуть в Грузии, а также поблагодарили Гузееву за то, что она делится своими впечатлениями. Однако нашлись и такие злопыхатели, которым пост актрисы не понравился, они упрекнули её в эгоизме, так как все скорбят о смерти Кобзона, а она, видите ли, отдыхает. Тут же последовал комментарий позитивного человека: «Причём здесь великий Кобзон? Пусть отдыхает и любуется красотой природы».

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:15
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