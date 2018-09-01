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МакSим отправилась на Алтай с новым возлюбленным

Певица МакSим в середине лета объявила о том, что ей необходимо сделать перерыв в работе для того, чтобы восстановить здоровье. Отдыхать звезда отправилась на Алтай в компании нового возлюбленного.

МакSим отправилась на Алтай с новым возлюбленным


Не так давно певица Марина Максимова, более известная под сценическим псевдонимом МакSим, рассталась с предпринимателем Антоном Петровым. Разрыв с бизнесменом оказался для 35-летней звезды болезненным, и сейчас она старается не афишировать личную жизнь. Однако стало известно, что на днях МакSим отправилась на Алтай со своим новым возлюбленным. Певица на время оставила сцену для того, чтобы поправить здоровье. Новым избранником знаменитости стал мужчина, который далек от шоу-бизнеса, по имени Олег.

Влюбленные остановились в роскошном отеле, вблизи кедрового леса и гор. По всей видимости, МакSим решила, что именно там, в своем любимом месте, она по-настоящему отдохнет и восстановит силы, чтобы вернуться к работе.

Стоит напомнить, что певица одна воспитывает двух дочерей: 9-летнюю Александру и 3-летнюю Марию. Поклонники звезды могли много слышать о дочерях от самой исполнительницы, но довольно долго не видели лица Марии. Как рассказала сама МакSим, таким был уговор с ее экс-супругом: не публиковать фотографии младшей дочери в социальных сетях.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 07:43
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