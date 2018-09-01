Александр Овечкин балует супругу дорогими подарками без повода

После рождения сына Шубская стала активнее пользоваться социальными сетями и рассказывать подписчикам о своей новой жизни. В частности, модель поделилась первой фотографией ребёнка, продемонстрировала, как она выглядит после родов. Теперь Анастасия поделилась в своём микроблоге приятными впечатлениями от дорогого подарка мужа, который подарил ей сумку Hermes. В описании к фотографии звезда призвала всех мужчин баловать любимых женщин.Стоит отметить, что хоккеист может себе позволить делать дорогие подарки без повода, так как в нынешнем году он возглавил рейтинг самых богатых российских знаменитостей с годовым доходом 14,5 миллиона долларов. Овечкин в НХЛ является одним из самых дорогих хоккеистов, в 2008 году с клубом Washington Capitals он подписал контракт на 13 лет стоимостью 124 миллиона долларов.