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Александр Овечкин балует супругу дорогими подарками без повода

Анастасия Шубская в Instagram поделилась презентом, который преподнёс ей любимый муж. Александр Овечкин балует свою супругу дорогими подарками без всякого повода.

После рождения сына Шубская стала активнее пользоваться социальными сетями и рассказывать подписчикам о своей новой жизни. В частности, модель поделилась первой фотографией ребёнка, продемонстрировала, как она выглядит после родов. Теперь Анастасия поделилась в своём микроблоге приятными впечатлениями от дорогого подарка мужа, который подарил ей сумку Hermes. В описании к фотографии звезда призвала всех мужчин баловать любимых женщин.

Александр Овечкин балует супругу дорогими подарками без повода


Стоит отметить, что хоккеист может себе позволить делать дорогие подарки без повода, так как в нынешнем году он возглавил рейтинг самых богатых российских знаменитостей с годовым доходом 14,5 миллиона долларов. Овечкин в НХЛ является одним из самых дорогих хоккеистов, в 2008 году с клубом Washington Capitals он подписал контракт на 13 лет стоимостью 124 миллиона долларов.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:28
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