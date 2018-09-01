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Бывший водитель Анастасии Волочковой обвинил ее в алкогольной зависимости

Бывшего водителя Анастасии Волочковой выпустили на свободу. Александр Скиртач решил ответить на обвинения балерины и рассказать о её алкогольной зависимости.

В октябре 2017 года Волочкова предъявила своему водителю обвинение в мошенничестве. В результате мужчина был заключен под стражу и несколько месяцев провёл в следственном изоляторе. Недавно состоялся суд, по решению которого Александру Скиртачу дали три года условно. Оказавшись на свободе, мужчина первым делом принял участие в съёмках программы «Прямой эфир», где рассказал свою версию случившегося.

Бывший водитель Анастасии Волочковой обвинил ее в алкогольной зависимости


По мнению экс-водителя, балерина намерено обвинила его в мошенничестве, очернив его репутацию, так как он отказал Волочковой в интимной близости. Также мужчина в эфире рассказал об алкогольной зависимости звезды и о беспорядочных половых отношениях. По словам Скиртача, многие предыдущие водители вступали с артисткой в интимную связь.

Стоит отметить, что версию о пристрастии Анастасии к алкоголю подтвердила и Дана Борисова. Однако не все гости восприняли всерьёз слова экс-водителя. Многие предположили, что мужчина, таким образом, решил отомстить Волочковой.

 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 07:13
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