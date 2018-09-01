АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Шотландии серийный маньяк пытал своих жертв 9-футовым удавом
EUR 79.50 USD 68.04
Курс валют на 01.09.2018

Huawei представила новые варианты дизайна смартфонов Huawei P20 и Huawei P20 Pro

Компания Huawei продемонстрировала четыре новые варианта расцветки смартфонов Huawei P20Pro и Huawei P20. Новый дизайн показан на IFA 2018.

Наиболее выделяются две формы отделки из кожи, это гаджеты черного и светло-коричневого цвета. Визуально можно предположить использование имитации из пластика, наподобие смартфонов от Samsung - Galaxy Note 4 и Galaxy Note 3. Только разработчиками Huawei использован материал из настоящей итальянской телячьей кожи, которой обтянуты панели из пластика. Также на рынке появятся варианты моделей с расцветкой в синих тонах - Morpho Aurora, жемчужно-белый - Pearl White.
Huawei представила новые варианты дизайна смартфонов Huawei P20 и Huawei P20 Pro


Доступна кожаная отделка только для Huawei P20Pro, стоимость такого варианта модели ориентировочно 999 евро. Для Huawei P20 и P20Pro доступны расцветки Pearl White и Morpho Aurora.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 06:29
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
МакSим отправилась на Алтай с новым возлюбленным
Александр Овечкин балует супругу дорогими
Бывший водитель Анастасии Волочковой обвинил ее в
Житель Аргентины обнаружил на Луне огромную
Huawei представила новые варианты дизайна
Учёные предложили менять орбиты астероидов, чтобы
Древние млекопитающие выжили благодаря большому
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» София
Учёные обнаружили в космосе огромное "взрывное"
Ученые: Земля может быть поглощена черной дырой
Елена Исинбаева показала идеальную фигуру спустя
Samsung Galaxy S7 оказалась несовместимой с
Гонорары Филиппа Киркорова исчисляются в миллионах
Астрономы: В Галактике есть планеты-океаны, где
«ВКонтакте» официально позволил скрывать страницу
Гигантский НЛО обнаружен возле кратера Луны на
В Красноярском крае местный житель убил знакомого
Учёные: Климатическая точка невозврата наступит
Стало известно, кто будет и. о. главы ДНР
СБУ выдвинула предположение, кто убил Захарченко
В Новосибирске сентябрь начнётся с похолодания и
Елена Миро обозвала актрису Эвелину Бледанс
В Донецке задержаны подозреваемые в убийстве
В Сети появились первые фото с места взрыва в
В Донецке в результате тяжелого ранения погиб
Дмитрий Маликов признался, что хочет участвовать
Марк Рудинштейн рассказал о покушениях на Иосифа
За час в Горячем Ключе выпало полторы месячной
В Новосибирске строитель в техническое отверстие
Специалисты рассказали, как избежать негативного
Просмотреть все новости