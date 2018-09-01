Huawei представила новые варианты дизайна смартфонов Huawei P20 и Huawei P20 Pro

Наиболее выделяются две формы отделки из кожи, это гаджеты черного и светло-коричневого цвета. Визуально можно предположить использование имитации из пластика, наподобие смартфонов от Samsung - Galaxy Note 4 и Galaxy Note 3. Только разработчиками Huawei использован материал из настоящей итальянской телячьей кожи, которой обтянуты панели из пластика. Также на рынке появятся варианты моделей с расцветкой в синих тонах - Morpho Aurora, жемчужно-белый - Pearl White.Доступна кожаная отделка только для Huawei P20Pro, стоимость такого варианта модели ориентировочно 999 евро. Для Huawei P20 и P20Pro доступны расцветки Pearl White и Morpho Aurora.