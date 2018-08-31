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«ВКонтакте» официально позволил скрывать страницу от посторонних

Пользователи «ВКонтакте» получили возможность скрывать от посторонних свою страницу. Новая система защиты представлена разработчиками 31 августа.

Научат эксперты защищаться и от служб, которые следят за лайками и репостами, проводя их сверку на соответствие российскому законодательству. С этой целью во «ВКонтакте» обновилась настройка приватности, где появилась возможность давать доступ к странице только пользователям из списка друзей. Для активации всех возможностей безопасности, необходимо в меню «Прочее» выбрать для «Типа профиля» закрытый вид. Сохранение настроек скроет контент от посторонних глаз.
«ВКонтакте» официально позволил скрывать страницу от посторонних


Добавлен новый функционал и в состав мобильного приложения, работающего на базе ОС Android и iOS. Закрыв профиль на одном устройстве, поменяются настройки на всех остальных гаджетах. Защищенная страница для третьих лиц может показать только статус, дату последнего входа, количество друзей и записей, а также уменьшенный размер аватара.

 
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Технологии
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 21:31
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