«ВКонтакте» официально позволил скрывать страницу от посторонних

Научат эксперты защищаться и от служб, которые следят за лайками и репостами, проводя их сверку на соответствие российскому законодательству. С этой целью во «ВКонтакте» обновилась настройка приватности, где появилась возможность давать доступ к странице только пользователям из списка друзей. Для активации всех возможностей безопасности, необходимо в меню «Прочее» выбрать для «Типа профиля» закрытый вид. Сохранение настроек скроет контент от посторонних глаз.Добавлен новый функционал и в состав мобильного приложения, работающего на базе ОС Android и iOS. Закрыв профиль на одном устройстве, поменяются настройки на всех остальных гаджетах. Защищенная страница для третьих лиц может показать только статус, дату последнего входа, количество друзей и записей, а также уменьшенный размер аватара.