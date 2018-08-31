Стало известно, кто будет и. о. главы ДНР

Сегодня в кафе "Сепар" в Донецке был убит Александр Захарченко, который занимал должность главы ДНР последние 4 года. По факту взрыва были задержаны несколько человек. Начато расследование.Из неофициальных источников стало известно, что пока исполнять обязанности главы республики будет Денис Пушилин.