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Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» София Каштанова ждёт рождения ребёнка

Актриса София Каштанова, сыгравшая роль в сериале «Полицейский с Рублёвки», в настоящее время ждёт ребёнка. По словам близких артистки, её счастливая семья с нетерпением ожидает пополнения.

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» София Каштанова ждёт рождения ребёнка


31-летняя София Каштанова стала известной за счёт нескольких российских сериалов. Актриса в ленте "Оттепель" сыграла Софи Лорен, в комедийном сериале "Полицейский с Рублёвки" молодую романтичную девушку по вызову. В новом сезоне "Челночниц" у Каштановой просматривается округлившийся живот. Данную перемену заметили также подписчики актрисы Instagram. Звезда держит пока в тайне беременность. Она не называет даже имени своего избранника. София Каштанова некоторое время имела отношения с Артёмом Семакиным, однако в скором времени порвала с ним. Артистка в настоящее время часто появляется на экранах, снимается для обложек мужских журналов. В свободное время она пишет картины, которые с удовольствием приобретают любители живописи.

Киноактриса в интервью заявила, что мечтает иметь большую и крепкую семью, в которой царить будет патриархат. София Каштанова во всём любит следовать, а также подчиняться авторитетному мужчине. Таким является отец будущего её ребёнка.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:00
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