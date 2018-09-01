Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» София Каштанова ждёт рождения ребёнка

31-летняя София Каштанова стала известной за счёт нескольких российских сериалов. Актриса в ленте "Оттепель" сыграла Софи Лорен, в комедийном сериале "Полицейский с Рублёвки" молодую романтичную девушку по вызову. В новом сезоне "Челночниц" у Каштановой просматривается округлившийся живот. Данную перемену заметили также подписчики актрисы Instagram. Звезда держит пока в тайне беременность. Она не называет даже имени своего избранника. София Каштанова некоторое время имела отношения с Артёмом Семакиным, однако в скором времени порвала с ним. Артистка в настоящее время часто появляется на экранах, снимается для обложек мужских журналов. В свободное время она пишет картины, которые с удовольствием приобретают любители живописи.Киноактриса в интервью заявила, что мечтает иметь большую и крепкую семью, в которой царить будет патриархат. София Каштанова во всём любит следовать, а также подчиняться авторитетному мужчине. Таким является отец будущего её ребёнка.