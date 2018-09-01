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Древние млекопитающие выжили благодаря большому мозгу и меньшему количеству потомства

Новые исследования ученых показали, что эволюционную гонку выиграли млекопитающие благодаря постепенному увеличению мозга и уменьшению количества потомства. Результаты научной работы опубликованы в Nature.

Ученые изучили останки вымершего родственника млекопитающих - цинодонта каентатерия (Kayentatherium wellesi), обнаруженного в Аризоне 18 лет назад. Специалисты были уверены, что найдены кости только одной взрослой особи. Только спустя девять лет, после изучения окаменелостей методом компьютерной томографии, обнаружены зубы и черепа еще 38-ми маленьких каентатериев. После анализа 3D-моделей древних животных удалось определить, что маленькие скелеты действительно детеныши. Кости их представляли собой уменьшенную точную копию скелета взрослой особи, только размер головы и размер тела установили в соотношении как один к десяти. Этот факт ученые посчитали важным отличием каентатериев и современных млекопитающих.
Древние млекопитающие выжили благодаря большому мозгу и меньшему количеству потомства


В отличие от взрослого возраста, размер головы детеныша млекопитающих по отношению к их телу всегда больше. Можно представить, что для вынашивания плода и ранних стадий жизни животного это не очень выгодно, так как увеличенный размер мозга требует больше жизненной энергии. Только авторы работы уверены, именно это стало главным эволюционным преимуществом млекопитающих – потомства становится меньше, но происходит значительное увеличение мозга.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 05:00
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