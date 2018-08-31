СБУ выдвинула предположение, кто убил Захарченко

Глава СБУ Игорь Гуськов заявил, что в смерти Александра Захарченко виновна Российская Федерация. Они предполагают, что теракт в донецком кафе - это "попытка российских спецслужб устранить одиозную фигуру". Он также отметил, что Служба безопасности имеет данные, что Захарченко мешал России.