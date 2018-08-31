В Донецке задержаны подозреваемые в убийстве Александра Захарченко
В Донецке по подозрению в совершении взрыва в кафе "Сепар", который привел к гибели главы ДНР Александра Захарченко, задержаны несколько человек.
Сообщается, что ими оказались диверсанты ВСУ, а также иные лица. В момент задержания они находились в автомобиле, стоявшем на проспекте Богдана Хмельницкого. Известно, что в результате взрыва тяжкие травмы получил еще и министр налогов и доходов республики Александр Тимофеев. Подробности уточняются.
Сообщается, что ими оказались диверсанты ВСУ, а также иные лица. В момент задержания они находились в автомобиле, стоявшем на проспекте Богдана Хмельницкого. Известно, что в результате взрыва тяжкие травмы получил еще и министр налогов и доходов республики Александр Тимофеев. Подробности уточняются.
Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 18:43