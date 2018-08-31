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В Сети появились первые фото с места взрыва в кафе "Сепар" в Донецке

В Сети появились первые фото с места взрыва в кафе "Сепар" в Донецке. В результате произошедшего погиб глава ДНР Александр Захарченко.
В Сети появились первые фото с места взрыва в кафе "Сепар" в Донецке


В Донецке в кафе прогремел взрыв, после чего Захарченко был госпитализирован с тяжкими травмами. Через время он скончался. Само кафе расположено недалеко от резиденции главы ДНР. Фото с места событий, которые сделал спецкорреспондент Лайфа, уже опубликованы в Интернете.

 
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Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 18:34
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