В Сети появились первые фото с места взрыва в кафе "Сепар" в Донецке
В Сети появились первые фото с места взрыва в кафе "Сепар" в Донецке. В результате произошедшего погиб глава ДНР Александр Захарченко.
В Донецке в кафе прогремел взрыв, после чего Захарченко был госпитализирован с тяжкими травмами. Через время он скончался. Само кафе расположено недалеко от резиденции главы ДНР. Фото с места событий, которые сделал спецкорреспондент Лайфа, уже опубликованы в Интернете.
В Донецке в кафе прогремел взрыв, после чего Захарченко был госпитализирован с тяжкими травмами. Через время он скончался. Само кафе расположено недалеко от резиденции главы ДНР. Фото с места событий, которые сделал спецкорреспондент Лайфа, уже опубликованы в Интернете.
Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 18:34