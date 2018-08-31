В Донецке в результате тяжелого ранения погиб Александр Захарченко
В Донецке в больнице в результате тяжелого ранения погиб Александр Захарченко. Известно, что в медучреждение он попал после взрыва в кафе.
В Донецке в кафе "Сепар", которое находилось по улице Пушкина, произошел взрыв. В тот момент там находился глава Донецкой народной республики. Его с тяжкими травмами доставили в больницу, но спасти ему жизнь не смогли. От тяжелых ранений он скончался.
Известно, что 42-летний Александр Захарченко был главой ДНР 4 года, с 4 ноября 2014-го. Ранее уже на него совершались покушения.
В Донецке в кафе "Сепар", которое находилось по улице Пушкина, произошел взрыв. В тот момент там находился глава Донецкой народной республики. Его с тяжкими травмами доставили в больницу, но спасти ему жизнь не смогли. От тяжелых ранений он скончался.
Известно, что 42-летний Александр Захарченко был главой ДНР 4 года, с 4 ноября 2014-го. Ранее уже на него совершались покушения.
Происшествия / Главные новости
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 18:25