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В Донецке в результате тяжелого ранения погиб Александр Захарченко

В Донецке в больнице в результате тяжелого ранения погиб Александр Захарченко. Известно, что в медучреждение он попал после взрыва в кафе.
В Донецке в результате тяжелого ранения погиб Александр Захарченко

В Донецке в кафе "Сепар", которое находилось по улице Пушкина, произошел взрыв. В тот момент там находился глава Донецкой народной республики. Его с тяжкими травмами доставили в больницу, но спасти ему жизнь не смогли. От тяжелых ранений он скончался.

Известно, что 42-летний Александр Захарченко был главой ДНР 4 года, с 4 ноября 2014-го. Ранее уже на него совершались покушения.

 
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Происшествия / Главные новости
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 18:25
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