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Учёные предложили менять орбиты астероидов, чтобы они устремились к Земле

Группа исследователей предложила менять орбиты астероидов, которые имеются вблизи нашей Земли, чтобы они устремились в итоге к Земле.

Учёные предложили менять орбиты астероидов, чтобы они устремились к Земле


Учёные отмечают, что космическая глыба "чиркнув" о земную атмосферу, притормозит, став впоследствии спутником нашей планеты. Нового соседа после этого можно использовать человечеству в качестве источника металлов, воды, а также прочих ресурсов. По словам исследователей космических просторов, посланный к астероиду космический аппарат даёт ему небольшой, точно рассчитанный "пинок". В том случае если небесное тело располагается хотя бы в миллионе километров от нашей планеты, для такого воздействия в итоге не понадобится очень больших усилий.

В случае правильного расчёта, космический объект не врежется в Голубую планету. Он пролетит мимо, чиркнув при этом по её атмосфере. Астероид вследствие сопротивления воздуха уменьшит скорость. При этом Земля поймает космический объект в гравитационную ловушку. Астероид выйдет в данном случае на стабильную орбиту. Таким образом, у Луны появится конкурент. По мнению учёных, дело следует иметь только с объектами, диаметр которых не превышает 30 метров. Данные космические объекты, вознамерившись упасть на поверхность нашей Земли, должны полностью сгореть, войдя в плотные слои атмосферы.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:00
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