Марк Рудинштейн рассказал о покушениях на Иосифа Кобзона

По словам Марка Рудинштейна, на жизнь Иосифа Кобзона покушались минимум три раза. Одной из причин могла быть дружба Кобзона с людьми из криминальных кругов. Ведь народный артист был известен не только своей творческой деятельностью, но и преданностью в дружбе, артист умел дружить. Всегда приходил на помощь друзьям и никогда не бросал их в беде.Дружба с криминальными авторитетами была возможной причиной неоднократных покушений на Иосифа Кобзона, утверждает Рудинштейн. Режиссер рассказал, что около десяти лет тому назад и сам стал свидетелем одного из них. Когда коллеги ехали в Сочи, за их автомобилем следовал автомобиль с охраной Кобзона. Охрана заехала на заправочную станцию, а Кобзон с Рудинштейном поехали далее, а через некоторое время приятелям стало известно, что автомобиль с охраной на заправочной станции взорвали неизвестные. Взрывы происходили и не далеко от офиса певца, но великий артист ничего не боялся, всегда держал удар и никогда не жаловался на жизнь.