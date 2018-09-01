Ученые: Земля может быть поглощена черной дырой
Представителями Принстонского университета в Сети была опубликована статья с очередным сценарием возможного апокалипсиса. Согласно их мнению, Земля может быть поглощена черной дырой. При этом от этого нет спасения.
По словам исследователей, черная дыра может появиться вследствие столкновения гравитационных волн. Еще Эйнштейн говорил об их существовании. Гипотезу великого физика в 2016 году подтвердила команда американских и европейских исследователей. Физики отмечают, что гравитационные волны схожи с рябью, возникающей на поверхности пространства, а также времени.
По словам исследователей, если данные волны будут достаточно большими, столкновение их может создать в итоге черную дыру, зону на просторах космоса с мощнейшим гравитационным полем, которое не позволяет вырваться даже свету. Сотрудники Принстонского университета пока не анонсируют дату наступления Апокалипсиса.
По словам исследователей, черная дыра может появиться вследствие столкновения гравитационных волн. Еще Эйнштейн говорил об их существовании. Гипотезу великого физика в 2016 году подтвердила команда американских и европейских исследователей. Физики отмечают, что гравитационные волны схожи с рябью, возникающей на поверхности пространства, а также времени.
По словам исследователей, если данные волны будут достаточно большими, столкновение их может создать в итоге черную дыру, зону на просторах космоса с мощнейшим гравитационным полем, которое не позволяет вырваться даже свету. Сотрудники Принстонского университета пока не анонсируют дату наступления Апокалипсиса.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00