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Ученые: Земля может быть поглощена черной дырой

Представителями Принстонского университета в Сети была опубликована статья с очередным сценарием возможного апокалипсиса. Согласно их мнению, Земля может быть поглощена черной дырой. При этом от этого нет спасения.

Ученые: Земля может быть поглощена черной дырой


По словам исследователей, черная дыра может появиться вследствие столкновения гравитационных волн. Еще Эйнштейн говорил об их существовании. Гипотезу великого физика в 2016 году подтвердила команда американских и европейских исследователей. Физики отмечают, что гравитационные волны схожи с рябью, возникающей на поверхности пространства, а также времени.

По словам исследователей, если данные волны будут достаточно большими, столкновение их может создать в итоге черную дыру, зону на просторах космоса с мощнейшим гравитационным полем, которое не позволяет вырваться даже свету. Сотрудники Принстонского университета пока не анонсируют дату наступления Апокалипсиса.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00
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