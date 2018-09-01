Ученые: Земля может быть поглощена черной дырой

По словам исследователей, черная дыра может появиться вследствие столкновения гравитационных волн. Еще Эйнштейн говорил об их существовании. Гипотезу великого физика в 2016 году подтвердила команда американских и европейских исследователей. Физики отмечают, что гравитационные волны схожи с рябью, возникающей на поверхности пространства, а также времени.По словам исследователей, если данные волны будут достаточно большими, столкновение их может создать в итоге черную дыру, зону на просторах космоса с мощнейшим гравитационным полем, которое не позволяет вырваться даже свету. Сотрудники Принстонского университета пока не анонсируют дату наступления Апокалипсиса.