Елена Исинбаева показала идеальную фигуру спустя 6 месяцев после родов

Елена Исинбаева снова стала мамой зимой текущего года. Свою беременность Исинбаева не комментировала, однако вскоре после родов поделилась с подписчиками именем сына, мальчику дали старорусское имя Добрыня. Вскоре после родов Елена Исинбаева стала приводить себя в прежнюю форму. По словам спортсменки, ей это удалось благодаря правильному питанию и занятию спортом с кардио-нагрузками.Во время всей беременности олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не сидела на месте, она работала и посещала спортзал, где выполняла упражнения с минимальными нагрузками и крутила педали велосипеда. Спортсменка считает, что беременность не болезнь и не приговор, а занятия спортом помогут быстрее прийти в форму после родов. Подписчики пришли в восторг от точеного тела чемпионки и засыпали ее комментариями восторга.