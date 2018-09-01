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Елена Исинбаева показала идеальную фигуру спустя 6 месяцев после родов

Олимпийская чемпионка по прыжкам Елена Исинбаева опубликовала в своем блоге Instsgram фото, на котором демонстрирует свою идеальную фигуру. Спустя 6 месяцев после родов спортсменке удалось вернуть себе прежние формы и даже еще сильнее похудеть.


Елена Исинбаева показала идеальную фигуру спустя 6 месяцев после родов


Елена Исинбаева снова стала мамой зимой текущего года. Свою беременность Исинбаева не комментировала, однако вскоре после родов поделилась с подписчиками именем сына, мальчику дали старорусское имя Добрыня. Вскоре после родов Елена Исинбаева стала приводить себя в прежнюю форму. По словам спортсменки, ей это удалось благодаря правильному питанию и занятию спортом с кардио-нагрузками.

Во время всей беременности олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не сидела на месте, она работала и посещала спортзал, где выполняла упражнения с минимальными нагрузками и крутила педали велосипеда. Спортсменка считает, что беременность не болезнь и не приговор, а занятия спортом помогут быстрее прийти в форму после родов. Подписчики пришли в восторг от точеного тела чемпионки и засыпали ее комментариями восторга.

 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 01:02
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