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Samsung Galaxy S7 оказалась несовместимой с Android 8.0 Oreo

Версия Samsung Galaxy S7, представленная в Южной Корее, оказалась несовместимой с операционной системой Android 8.0 Oreo.

Samsung Galaxy S7 оказалась несовместимой с Android 8.0 Oreo


Обновившие систему пользователи жалуются на сбои, а также постоянный перезапуск смартфона. На момент публикации данной новости официальные представители Samsung пока не прокомментировали сложившуюся ситуацию. Согласно полученной информации от достоверных источников, внутри южнокорейской компании началась глобальная проверка. Специалисты в скором времени должны озвучить причину, которая «убила» версию Galaxy S7.

В свою очередь один из потребителей занёс свой смартфон Galaxy S7 специалистам сервисного центра. Эксперты во время осмотра выявили дефект, имеющийся в материнской плате. Такого рода ремонт обойдется клиенту в 180 американских долларов. По мнению специалистов, производитель плохо протестировал данную разработку, что в итоге привело к нежелательному массовому сбою устройств.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:59
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