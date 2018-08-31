Samsung Galaxy S7 оказалась несовместимой с Android 8.0 Oreo

Обновившие систему пользователи жалуются на сбои, а также постоянный перезапуск смартфона. На момент публикации данной новости официальные представители Samsung пока не прокомментировали сложившуюся ситуацию. Согласно полученной информации от достоверных источников, внутри южнокорейской компании началась глобальная проверка. Специалисты в скором времени должны озвучить причину, которая «убила» версию Galaxy S7.В свою очередь один из потребителей занёс свой смартфон Galaxy S7 специалистам сервисного центра. Эксперты во время осмотра выявили дефект, имеющийся в материнской плате. Такого рода ремонт обойдется клиенту в 180 американских долларов. По мнению специалистов, производитель плохо протестировал данную разработку, что в итоге привело к нежелательному массовому сбою устройств.