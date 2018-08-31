В Красноярском крае местный житель убил знакомого и закатал труп в бетон
В Красноярском крае был задержан 59-летний местный житель. Он убил своего знакомого, после чего труп закатал в бетон.
Преступление было совершено на почве конфликта ревности. Стало известно, что пострадавший житель Козульского района из поселка Новочернореченский исчез ещё весной прошлого года. Следствию удалось установить, что 56-летний мужчина стал жертвой довольно жестокой расправы. Злоумышленник в данном случае не поделил женщину с оппонентом. После этого им было принято решение убить своего неугодного товарища. Убийца, расправившись с жертвой, закопал труп мужчины в сарае. Потом он залил сверху слой бетонной смеси.
По факту этого происшествия назначена специальная судебно-медицинская экспертиза. В свою очередь эксперты проводят комплекс мероприятий, которые направлены на установление истинной причины смерти мужчины. Стоит отметить, что в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «преднамеренное убийство».
Преступление было совершено на почве конфликта ревности. Стало известно, что пострадавший житель Козульского района из поселка Новочернореченский исчез ещё весной прошлого года. Следствию удалось установить, что 56-летний мужчина стал жертвой довольно жестокой расправы. Злоумышленник в данном случае не поделил женщину с оппонентом. После этого им было принято решение убить своего неугодного товарища. Убийца, расправившись с жертвой, закопал труп мужчины в сарае. Потом он залил сверху слой бетонной смеси.
По факту этого происшествия назначена специальная судебно-медицинская экспертиза. В свою очередь эксперты проводят комплекс мероприятий, которые направлены на установление истинной причины смерти мужчины. Стоит отметить, что в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «преднамеренное убийство».
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:15