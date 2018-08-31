В Красноярском крае местный житель убил знакомого и закатал труп в бетон

Преступление было совершено на почве конфликта ревности. Стало известно, что пострадавший житель Козульского района из поселка Новочернореченский исчез ещё весной прошлого года. Следствию удалось установить, что 56-летний мужчина стал жертвой довольно жестокой расправы. Злоумышленник в данном случае не поделил женщину с оппонентом. После этого им было принято решение убить своего неугодного товарища. Убийца, расправившись с жертвой, закопал труп мужчины в сарае. Потом он залил сверху слой бетонной смеси.По факту этого происшествия назначена специальная судебно-медицинская экспертиза. В свою очередь эксперты проводят комплекс мероприятий, которые направлены на установление истинной причины смерти мужчины. Стоит отметить, что в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «преднамеренное убийство».