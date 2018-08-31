В Москве проститутка изнасиловала столичного писателя пультом от телевизора

Московский писатель, известный лишь в узких кругах своих коллег, решил воспользоваться эскорт-услугами столицы. Будучи в сильном алкогольном опьянении клиент не запомнил момент, когда именно «гостья» покинула его квартиру. Проснувшись на следующий день ближе к полудню, писатель снова стал выпивать, однако пропажу пульта заметил сразу. Он и подумать не мог, что находка окажется так близко.К вечеру следующего дня после случившегося он почувствовал сильные боли внизу живота и вызвал скорую помощь, однако от госпитализации отказался. Когда же боли стали нестерпимыми, мужчина снова вызвал бригаду медиков и его доставили в ближайшую столичную больницу. Врачи обнаружили причину болей и извлекли предмет техники из причинного места литератора.Интересно отметить, что хирурги уже давно не удивляются подобным «находкам» в интересных местах пациентов. Медики составили даже рейтинг предметов, которые приходилось извлекать из людей, и самыми популярными оказались огурцы. Хотя после данного случая их рейтинг возглавит пульт от телевизора.