В Москве проститутка изнасиловала столичного писателя пультом от телевизора
В Москве проститутка оказалась с богатой фантазией и для любовных утех использовала пульт от телевизора. В столичной больнице медики извлекли инородное тело из ее клиента.
Московский писатель, известный лишь в узких кругах своих коллег, решил воспользоваться эскорт-услугами столицы. Будучи в сильном алкогольном опьянении клиент не запомнил момент, когда именно «гостья» покинула его квартиру. Проснувшись на следующий день ближе к полудню, писатель снова стал выпивать, однако пропажу пульта заметил сразу. Он и подумать не мог, что находка окажется так близко.
К вечеру следующего дня после случившегося он почувствовал сильные боли внизу живота и вызвал скорую помощь, однако от госпитализации отказался. Когда же боли стали нестерпимыми, мужчина снова вызвал бригаду медиков и его доставили в ближайшую столичную больницу. Врачи обнаружили причину болей и извлекли предмет техники из причинного места литератора.
Интересно отметить, что хирурги уже давно не удивляются подобным «находкам» в интересных местах пациентов. Медики составили даже рейтинг предметов, которые приходилось извлекать из людей, и самыми популярными оказались огурцы. Хотя после данного случая их рейтинг возглавит пульт от телевизора.
Московский писатель, известный лишь в узких кругах своих коллег, решил воспользоваться эскорт-услугами столицы. Будучи в сильном алкогольном опьянении клиент не запомнил момент, когда именно «гостья» покинула его квартиру. Проснувшись на следующий день ближе к полудню, писатель снова стал выпивать, однако пропажу пульта заметил сразу. Он и подумать не мог, что находка окажется так близко.
К вечеру следующего дня после случившегося он почувствовал сильные боли внизу живота и вызвал скорую помощь, однако от госпитализации отказался. Когда же боли стали нестерпимыми, мужчина снова вызвал бригаду медиков и его доставили в ближайшую столичную больницу. Врачи обнаружили причину болей и извлекли предмет техники из причинного места литератора.
Интересно отметить, что хирурги уже давно не удивляются подобным «находкам» в интересных местах пациентов. Медики составили даже рейтинг предметов, которые приходилось извлекать из людей, и самыми популярными оказались огурцы. Хотя после данного случая их рейтинг возглавит пульт от телевизора.
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:51