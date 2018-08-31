АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Шотландии серийный маньяк пытал своих жертв 9-футовым удавом
EUR 79.68 USD 68.08
Курс валют на 31.08.2018

В Москве проститутка изнасиловала столичного писателя пультом от телевизора

В Москве проститутка оказалась с богатой фантазией и для любовных утех использовала пульт от телевизора. В столичной больнице медики извлекли инородное тело из ее клиента.

В Москве проститутка изнасиловала столичного писателя пультом от телевизора


Московский писатель, известный лишь в узких кругах своих коллег, решил воспользоваться эскорт-услугами столицы. Будучи в сильном алкогольном опьянении клиент не запомнил момент, когда именно «гостья» покинула его квартиру. Проснувшись на следующий день ближе к полудню, писатель снова стал выпивать, однако пропажу пульта заметил сразу. Он и подумать не мог, что находка окажется так близко.

К вечеру следующего дня после случившегося он почувствовал сильные боли внизу живота и вызвал скорую помощь, однако от госпитализации отказался. Когда же боли стали нестерпимыми, мужчина снова вызвал бригаду медиков и его доставили в ближайшую столичную больницу. Врачи обнаружили причину болей и извлекли предмет техники из причинного места литератора.

Интересно отметить, что хирурги уже давно не удивляются подобным «находкам» в интересных местах пациентов. Медики составили даже рейтинг предметов, которые приходилось извлекать из людей, и самыми популярными оказались огурцы. Хотя после данного случая их рейтинг возглавит пульт от телевизора.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:51
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Маликов признался, что хочет участвовать
За час в Горячем Ключе выпало полторы месячной
В Новосибирске строитель в техническое отверстие
Специалисты рассказали, как избежать негативного
В Москве проститутка изнасиловала столичного
Эксперт прокомментировал опубликованные
Учёные: Изменение времени употребления пищи
28-летняя жительница Анжеро-Судженска пропала без
Жителей Башкирии напугал обнаруженный возле
Синоптики рассказали, какую погоду ожидать
В Башкирии в городе Октябрьском LADA Kalina Sport
Фруктово-овощной напиток поможет снизить сахар
Настя Ивлеева обогнала Ольгу Бузову по
В Шотландии серийный маньяк пытал своих жертв
Пользователи возмущены выступлением Ольги
На оборонном заводе в Нижегородской области при
В Санкт-Петербурге семилетний мальчик выпал из
Певец и актер Вахтанг Кикабидзе госпитализирован
В Ростове-на-Дону автомобиль вылетел с дороги и
В Омске вследствие столкновения двух маршрутных
Анастасия Волочкова в Instagram восхитила
В Геленджике мужчина с ребёнком попали в
Джихарханян публично выгнал родителей бывшей жены
Экс-участница «Дома-2» Дарья Друзьяк обвинила
Зрители рады, что Ксении Бородиной грубо «закрыли
В Красноярске возле областной администрации
Разведенный 82-летний Армен Джихарханян нашел
Учёные: «Невидимые» черные дыры могут временно
Зрители называют Ольгу Бузову эгоистичной стервой
В Омске на трассе при пожаре в автомобиле
Просмотреть все новости