Эксперт прокомментировал опубликованные Вашингтоном телефонные переговоры Ельцина и Клинтона
Представителями библиотеки Билла Клинтона были опубликованы телефонные переговоры лидеров РФ Ельцина и президента США Клинтона. Через 18 лет стало известно, что Вашингтон знал, что будущим главой России станет Владимир Путин.
В данном телефонном разговоре Б. Ельцин заявил, что он готов на пост президента выдвинуть кандидата, при этом его поддержит народ. По его словам, Владимир Путин является надежным человеком. Борис Ельцин заметил, что его кандидат для США станет высококвалифицированным партнером. Представители «ПолитЭксперта» поинтересовались у главного научного сотрудника Института Канады и США Владимира Васильева, с какой целью Вашингтоном были рассекречены данные беседы. Эксперт отметил, что такие разговоры по своей сути не являются сверхсекретными. Информация о переговорах глав государств опубликовали через 18 лет, что по американским стандартам достаточно для рассекречивания таких бумаг.
Владимир Васильев заметил, что Борис Ельцин представил Владимира Путина как своего продолжателя, последователя в деле плодотворного развития российско-американских отношений. Первый российский президент позволил Вашингтону добиться массы трудных целей, которые были бы недостижимы без «уступок» Москвы. За последние десятилетия наблюдается эволюция внешней политики Российской Федерации. Эта расшифровка сможет вызывать ряд обсуждений внутри США, включая также тот факт, что Путин отошел от выдвинутых Ельциным обещаний, обманул штаты, не став выполнять обязательства, которые были даны раньше. Таким образом, нынешний глава России не стал политиком, который продолжает линию первого президента РФ.
В данном телефонном разговоре Б. Ельцин заявил, что он готов на пост президента выдвинуть кандидата, при этом его поддержит народ. По его словам, Владимир Путин является надежным человеком. Борис Ельцин заметил, что его кандидат для США станет высококвалифицированным партнером. Представители «ПолитЭксперта» поинтересовались у главного научного сотрудника Института Канады и США Владимира Васильева, с какой целью Вашингтоном были рассекречены данные беседы. Эксперт отметил, что такие разговоры по своей сути не являются сверхсекретными. Информация о переговорах глав государств опубликовали через 18 лет, что по американским стандартам достаточно для рассекречивания таких бумаг.
Владимир Васильев заметил, что Борис Ельцин представил Владимира Путина как своего продолжателя, последователя в деле плодотворного развития российско-американских отношений. Первый российский президент позволил Вашингтону добиться массы трудных целей, которые были бы недостижимы без «уступок» Москвы. За последние десятилетия наблюдается эволюция внешней политики Российской Федерации. Эта расшифровка сможет вызывать ряд обсуждений внутри США, включая также тот факт, что Путин отошел от выдвинутых Ельциным обещаний, обманул штаты, не став выполнять обязательства, которые были даны раньше. Таким образом, нынешний глава России не стал политиком, который продолжает линию первого президента РФ.
Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:30