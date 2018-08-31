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В Новосибирске сентябрь начнётся с похолодания и заморозков

Первые дни сентября в Новосибирске начнутся с похолодания и заморозков. Пятница будет, по сути, последним теплым днем.

В Новосибирске сентябрь начнётся с похолодания и заморозков


Синоптиками Западно-Сибирского Гидрометцентра было передано, что холодный фронт в настоящее время находится в северной части Томской области. Он постепенно продвигается к Новосибирску. На выходные 1 и 2 сентября будет холодно. Есть вероятность заморозков от 0 до -3 градусов. В Новосибирске 31 августа осадков не ожидается, однако возможен северо-западный ветер, скорость которого составит 3–8 м/с. Также ожидаются туманы. Ночью термометры покажут около 8-10 градусов тепла. Днём столбик температура поднимется до плюс 19-21 градуса. Холодный фронт первого сентября принесет небольшие дожди. Ожидается северный ветер скоростью примерно в 4–9 м/с. Температура воздуха в ночное время составит плюс 7-9 градусов. Днём она поднимется до плюс 12-14 градусов.

Второго сентября будет дождливо. Северный ветер в ночное время станет северо-восточным. Его скорость будет достигать 3–8 м/с. Столбики термометров ночью покажут плюс 6-8 градусов. Температура воздуха в дневное время составит плюс 13-15 градусов.

 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:06
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