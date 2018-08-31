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За час в Горячем Ключе выпало полторы месячной нормы осадков

На Горячий Ключ обрушились массивные дожди, которые за час превысили месячную норму в полтора раза. Местные власти объявили особое положение.

За час в Горячем Ключе выпало полторы месячной нормы осадков


По данным синоптиков, всего за один час на Горячий Ключ выпало 58 миллиметров воды, когда нормой для текущего месяца является только 35 миллиметров. Сильный дождь спровоцировал включение автоматической защиты электросетей, без света остались некоторые районы города.

На данный момент подача электроэнергии практически восстановлена, своей очереди ждут еще два района – электрики работают над восстановлением электросетей.

Однако синоптики не утешили горожан своими прогнозами. По их словам, массивные осадки и шквальные ветра будут свирепствовать еще 2 дня.

 
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Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:32
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