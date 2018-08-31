Гигантский НЛО обнаружен возле кратера Луны на картах Google Moon

По словам уфолога, во время изучения карты Луны при помощи Google Moon, неожиданно он обнаружил летательный аппарат, припаркованный на краю кратера, при этом одна его часть была скрыта в тени. Однако, когда он хотел скопировать координаты, полученные данные внезапно исчезли. У Уоринга сложилось впечатление, будто сам Google пытался удержать его от передачи местоположения загадочного объекта.При этом эксперту удалось сделать скриншоты неопознанного летающего объекта, который он зафиксировал. По словам уфолога, в длину НЛО примерно 3 мили, а в его ширина составляет около 1 мили.