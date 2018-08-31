28-летняя жительница Анжеро-Судженска пропала без вести

В полиции родственники рассказали, что девушка вышла из дома 26 августа и до сих пор никаким образом не связалась с семьей. По их словам, сотрудники полиции составили фоторобот пропавшей и записали приметы. В день исчезновения на девушке были обуты бежевые босоножки, серые штаны и серый с синим свитер. Из личных вещей, также с собой имелась женская сумочка черного цвета. Примерный рост девушки около 165 сантиметров, телосложение худощавого типа, крашеные волосы в черный цвет и карие глаза.Управление городского МВД призывает граждан, знающих хотя бы о примерном местонахождении девушки, немедленно сообщить в отделение полиции или по короткому телефону «02».