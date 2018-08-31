АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Шотландии серийный маньяк пытал своих жертв 9-футовым удавом
EUR 79.68 USD 68.08
Курс валют на 31.08.2018

В Новосибирске строитель в техническое отверстие на высоте двадцатого этажа

Утром 31 августа в Новосибирске строитель упал по неосторожности в техническое отверстие, расположенное на высоте двадцатого этажа. Рабочий в результате падения получил довольно серьезные травмы.

В Новосибирске строитель в техническое отверстие на высоте двадцатого этажа


Несчастный случай произошел на улице Декабристов Октябрьского района на строительном объекте 31 августа примерно 9:40. Через пять минут на объект прибыла спасательная служба. В ходе разбирательств было установлено, что мужчина оступился, вследствие чего провалился в техническое отверстие, которое находилось на высоте двадцатого этажа. К счастью, рабочий пролетел только один этаж. Он сильно ушибся, получив сотрясение головного мозга.

Группа спасателей спустила пострадавшего рабочего вниз при помощи носилок, а также грузового лифта. Мужчину после этого передали медицинским специалистам. Спасательная операция продолжалась около 26 минут.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:17
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Маликов признался, что хочет участвовать
За час в Горячем Ключе выпало полторы месячной
В Новосибирске строитель в техническое отверстие
Специалисты рассказали, как избежать негативного
В Москве проститутка изнасиловала столичного
Эксперт прокомментировал опубликованные
Учёные: Изменение времени употребления пищи
28-летняя жительница Анжеро-Судженска пропала без
Жителей Башкирии напугал обнаруженный возле
Синоптики рассказали, какую погоду ожидать
В Башкирии в городе Октябрьском LADA Kalina Sport
Фруктово-овощной напиток поможет снизить сахар
Настя Ивлеева обогнала Ольгу Бузову по
В Шотландии серийный маньяк пытал своих жертв
Пользователи возмущены выступлением Ольги
На оборонном заводе в Нижегородской области при
В Санкт-Петербурге семилетний мальчик выпал из
Певец и актер Вахтанг Кикабидзе госпитализирован
В Ростове-на-Дону автомобиль вылетел с дороги и
В Омске вследствие столкновения двух маршрутных
Анастасия Волочкова в Instagram восхитила
В Геленджике мужчина с ребёнком попали в
Джихарханян публично выгнал родителей бывшей жены
Экс-участница «Дома-2» Дарья Друзьяк обвинила
Зрители рады, что Ксении Бородиной грубо «закрыли
В Красноярске возле областной администрации
Разведенный 82-летний Армен Джихарханян нашел
Учёные: «Невидимые» черные дыры могут временно
Зрители называют Ольгу Бузову эгоистичной стервой
В Омске на трассе при пожаре в автомобиле
Просмотреть все новости