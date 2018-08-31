В Новосибирске строитель в техническое отверстие на высоте двадцатого этажа

Несчастный случай произошел на улице Декабристов Октябрьского района на строительном объекте 31 августа примерно 9:40. Через пять минут на объект прибыла спасательная служба. В ходе разбирательств было установлено, что мужчина оступился, вследствие чего провалился в техническое отверстие, которое находилось на высоте двадцатого этажа. К счастью, рабочий пролетел только один этаж. Он сильно ушибся, получив сотрясение головного мозга.Группа спасателей спустила пострадавшего рабочего вниз при помощи носилок, а также грузового лифта. Мужчину после этого передали медицинским специалистам. Спасательная операция продолжалась около 26 минут.