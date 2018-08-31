Фруктово-овощной напиток поможет снизить сахар при диабете

Развитие сахарного диабета можно предотвратить, если придерживаться специальной диеты и здорового образа жизни, но иногда людям, страдающим данным заболеванием, этого недостаточно. Хорошо понижает сахар в крови лечебный напиток, состоящий из обычной питьевой воды с добавлением сока лимона и огурца. Также можно из этих ингредиентов сделать смесь и заморозить в кубиках, затем их добавлять в чай без сахара. Чтобы достичь необходимого эффекта, в день понадобиться выпивать по шесть стаканов целебного напитка.В свою очередь медики напоминают о том, что диабет легче предотвратить, чем постоянно его контролировать, поэтому врачи рекомендуют не пренебрегать диагностикой. Те люди, которым этот диагноз уже поставили, должны регулярно следить за уровнем глюкозы в крови, в противном случае есть риск возникновения инсульта или болезней сердца.