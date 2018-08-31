В Шотландии серийный маньяк пытал своих жертв 9-футовым удавом
В Норт-Ланкершире (Шотландия) серийный насильник пытал своих жертв, используя 9-футового боевого удава по кличке Митч. Мужчина издевался над одной женщиной в течение пяти лет.
Злоумышленник издевался над 4-мя женщинами с 2000 по 2017 годы. В основном притупления происходили в Мазервелле. Суд признал задержанного виновным в совершении насилия экстремального и унизительного характера. Мужчина не раскаялся в содеянном.
Одна из женщин рассказала, что плакала и просила злоумышленника остановиться. Насилие над ней совершалось по 3-4 раза в неделю в промежутке с 2000 по 2005 год. Сначала он сам насиловал жертву, а потом использовал для этого удава. Маньяк мог наброситься на нее в туалете поезда, в доме своей сестры, рядом с рекой Клайд. Он бил ее, унижал, оскорблял, оплевывал. За время их знакомства, у него были другие партнерши, одна даже родила от него ребенка. Две женщины тоже стали жертвами насилия.
Потерпевшие боялись мужчину, но не могли больше терпеть, поэтому обратились в полицию. Суд приговорил подозреваемого к 14 годам тюрьмы. После освобождения за ним будут наблюдать еще 4 года.
Злоумышленник издевался над 4-мя женщинами с 2000 по 2017 годы. В основном притупления происходили в Мазервелле. Суд признал задержанного виновным в совершении насилия экстремального и унизительного характера. Мужчина не раскаялся в содеянном.
Одна из женщин рассказала, что плакала и просила злоумышленника остановиться. Насилие над ней совершалось по 3-4 раза в неделю в промежутке с 2000 по 2005 год. Сначала он сам насиловал жертву, а потом использовал для этого удава. Маньяк мог наброситься на нее в туалете поезда, в доме своей сестры, рядом с рекой Клайд. Он бил ее, унижал, оскорблял, оплевывал. За время их знакомства, у него были другие партнерши, одна даже родила от него ребенка. Две женщины тоже стали жертвами насилия.
Потерпевшие боялись мужчину, но не могли больше терпеть, поэтому обратились в полицию. Суд приговорил подозреваемого к 14 годам тюрьмы. После освобождения за ним будут наблюдать еще 4 года.
Происшествия / Авторские новости
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 13:53