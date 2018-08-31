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Настя Ивлеева обогнала Ольгу Бузову по популярности в Instagram

Ведущая программы «Орел и Решка» Настя Ивлева смогла обогнать по популярности в Instagram саму Ольгу Бузову, в основном количество ее подписчиков выросло после провокационного интервью у Юрия Дудя.

Еще раньше, Настя высмеяла Ольгу Бузову за ее неумение разбираться в мужчинах, и это видео было показано на ее канале.

Настя Ивлеева обогнала Ольгу Бузову по популярности в Instagram

Пользователи предполагают, что именно такие глубокие познания в области отношений полов и помогли Ивлеевой стать популярной в соцсетях. Особенно когда в интервью Юрию Дудю она рассуждала о куннилингусе.

Подобные темы отечественные селебрити считают слишком фривольными и шокирующими, но зато фрагменты скандального интервью вывели Настю на лидирующие позиции в Instagram.

Настя Ивлеева обогнала Ольгу Бузову по популярности в Instagram

Напомним, что Ольге Бузовой удалось набрать популярность у пользователей после развода с Дмитрием Тарасовым, но Настины результаты стали рекордными.

Примечательно, что Настя Ивлеева в отличие от Бузильды не стремится покорять вершины, на которых будет чувствовать себя неуверенно, тогда как Бузова продолжает петь, несмотря на многочисленные критические замечания в адрес ее вокальных данных.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:16
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