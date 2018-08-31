Настя Ивлеева обогнала Ольгу Бузову по популярности в Instagram
Ведущая программы «Орел и Решка» Настя Ивлева смогла обогнать по популярности в Instagram саму Ольгу Бузову, в основном количество ее подписчиков выросло после провокационного интервью у Юрия Дудя.
Еще раньше, Настя высмеяла Ольгу Бузову за ее неумение разбираться в мужчинах, и это видео было показано на ее канале.
Пользователи предполагают, что именно такие глубокие познания в области отношений полов и помогли Ивлеевой стать популярной в соцсетях. Особенно когда в интервью Юрию Дудю она рассуждала о куннилингусе.
Подобные темы отечественные селебрити считают слишком фривольными и шокирующими, но зато фрагменты скандального интервью вывели Настю на лидирующие позиции в Instagram.
Напомним, что Ольге Бузовой удалось набрать популярность у пользователей после развода с Дмитрием Тарасовым, но Настины результаты стали рекордными.
Примечательно, что Настя Ивлеева в отличие от Бузильды не стремится покорять вершины, на которых будет чувствовать себя неуверенно, тогда как Бузова продолжает петь, несмотря на многочисленные критические замечания в адрес ее вокальных данных.
Еще раньше, Настя высмеяла Ольгу Бузову за ее неумение разбираться в мужчинах, и это видео было показано на ее канале.
Пользователи предполагают, что именно такие глубокие познания в области отношений полов и помогли Ивлеевой стать популярной в соцсетях. Особенно когда в интервью Юрию Дудю она рассуждала о куннилингусе.
Подобные темы отечественные селебрити считают слишком фривольными и шокирующими, но зато фрагменты скандального интервью вывели Настю на лидирующие позиции в Instagram.
Напомним, что Ольге Бузовой удалось набрать популярность у пользователей после развода с Дмитрием Тарасовым, но Настины результаты стали рекордными.
Примечательно, что Настя Ивлеева в отличие от Бузильды не стремится покорять вершины, на которых будет чувствовать себя неуверенно, тогда как Бузова продолжает петь, несмотря на многочисленные критические замечания в адрес ее вокальных данных.