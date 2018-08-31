Настя Ивлеева обогнала Ольгу Бузову по популярности в Instagram

Еще раньше, Настя высмеяла Ольгу Бузову за ее неумение разбираться в мужчинах, и это видео было показано на ее канале.Пользователи предполагают, что именно такие глубокие познания в области отношений полов и помогли Ивлеевой стать популярной в соцсетях. Особенно когда в интервью Юрию Дудю она рассуждала о куннилингусе.Подобные темы отечественные селебрити считают слишком фривольными и шокирующими, но зато фрагменты скандального интервью вывели Настю на лидирующие позиции в Instagram.Напомним, что Ольге Бузовой удалось набрать популярность у пользователей после развода с Дмитрием Тарасовым, но Настины результаты стали рекордными.Примечательно, что Настя Ивлеева в отличие от Бузильды не стремится покорять вершины, на которых будет чувствовать себя неуверенно, тогда как Бузова продолжает петь, несмотря на многочисленные критические замечания в адрес ее вокальных данных.